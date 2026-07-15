Francijas ugunsdzēsēji otrdien turpināja cīņu ar "bezprecedenta" ugunsgrēku Fontenblo mežā, bijušajās Francijas karaļu medību vietās, kas mūsdienās ir UNESCO Biosfēras rezervāts tikai aptuveni 60 kilometrus no Parīzes.
Līdz otrdienai bija izdeguši jau 1900 hektāru meža, bet evakuācijai pakļāva aptuveni tūkstoti vietējo iedzīvotāju. Slēgtas šosejas un dzelzceļa līnijas. Uguns izcēlās divās vietās svētdien, kas uzreiz lika domāt par ļaunprātīgu dedzināšanu. Zināms, ka aizdomās par to aizturētas divas personas. Vienam no viņiem ir tikai 18 gadu. Cīņā ar uguni iesaistīti 850 ugunsdzēsēji, kā arī specializētā aviācija. Francija šogad piedzīvo jau trešo karstuma vilni, kas veicinājis arī meža ugunsgrēku izplatību valstī. Izdegušo platību kopējais apjoms ir divreiz lielāks nekā pērn šajā laikā, bet aizdomās par ļaunprātīgu dedzināšanu vai aizdedzināšanu neuzmanības dēļ aizturētas pavisam 59 personas, vēsta aģentūra AFP.
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