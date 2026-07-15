360TV ziņas norāda – gatavojoties Vanšu tilta remontam, Rīgas dome meklē risinājumus, kā mazināt gaidāmos satiksmes sastrēgumus. Viena no iecerēm paredz ierobežot privātā transporta kustību pa tiltu un veidot pagaidu "park and ride" stāvlaukumus abās Daugavas pusēs.
Pāri Vanšu tiltam pīķa stundās katrā virzienā pārvietojas aptuveni 4000 automašīnu, tādēļ satiksmes organizēšana remonta laikā būs viens no lielākajiem izaicinājumiem. Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs norāda, ka mērķis ir mudināt iedzīvotājus biežāk izmantot sabiedrisko transportu. "Mums ir jāveido šie risinājumi, lai maksimāli samazinātu vēlmi ar privāto transportu braukt uz centru, ja nav nopietnas vajadzības. Lai cilvēkiem būtu ērti atbraukt ar sabiedrisko transportu vai izmantot citus ceļus," saka Kleinbergs.
Lai mazinātu remonta radītos satiksmes sarežģījumus, pašvaldība plāno izveidot pagaidu "park and ride" stāvlaukumus, kuros autovadītāji varēs atstāt automašīnas un tālāk ceļu turpināt ar sabiedrisko transportu. Tomēr pagaidām nav zināms, vai šīs stāvvietas būs bezmaksas un vai sabiedriskajam transportam tiks ieviesti kādi papildu atvieglojumi.
Par ieceri privātajam transportam slēgt Vanšu tiltu skeptiski izsakās satiksmes eksperti. Auto nozares eksperts Pauls Timrots apšauba, vai "park and ride" risinājums spēs būtiski mazināt problēmas.
Savukārt auto nozares eksperts Andris Ķerpe prognozē, ka satiksmes sarežģījumi būs neizbēgami, taču tie nebūs ilgstoši. "Sāksies neliels satiksmes haoss, bet es nedomāju, ka tas būs ilgtermiņā," saka Ķerpe. Viņš uzskata, ka labākā alternatīva autovadītājiem būs sabiedriskais transports, vienlaikus uzsverot, ka tam remonta laikā jābūt ātram, regulāram un neiestrēgt sastrēgumos.
Rīgas domē norāda, ka būtiskākie satiksmes ierobežojumi gaidāmi nākamā gada nogalē. Līdz tam pašvaldība plāno analizēt mobilitātes datus, lai precīzāk novērtētu automašīnu plūsmu un izvēlētos efektīvākos satiksmes organizēšanas risinājumus.
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