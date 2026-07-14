Pirmo reizi vēsturē Pasaules kausa futbolā pusfinālu sasniegušas ranga pirmās četras izlases.
Teju vienmēr kāda no mazākām komandām iekļuvusi medaļu spēlēs, šoreiz bija tuvu tam, bet gandrīz neskaitās. Šovakar par vietu finālā sacentīsies Francija un Spānija, rīt – Argentīna un Anglija. Abām spēlēm starts pulksten 22 pēc Latvijas laika un tiešraides kanālā TV6.
Francūži pārliecinošākie
Ceturtdaļfināla slieksni visdrošāk pārvarēja Francija – 2:0 pret Maroku, lai gan pirmos vārtus Kilians Mbapē iesita vien 60. minūtē. Ar šādu pašu rezultātu francūži sarūgtināja marokāņus arī 2022. gada Pasaules kausā, toreiz tas bija pusfinālā.
Spānija ar 2:1 pieveica Beļģiju, līdzīgi kā iepriekšējā kārtā uzvaras vārtus gūstot pamatlaika izskaņā, un atkal to paveica Mikels Merino. Anglijas čempioni "Arsenal" pārstāvošais uzbrucējs bijis ārkārtīgi veiksmīgs – pret portugāļiem viņš vārtus guva piecas minūtes pēc nākšanas laukumā, bet pret beļģiem – divas. Spāņi turnīra sestajā spēlē pirmo reizi ielaida bumbu savos vārtos, vārtsarga Unai Simona sausā sērija ilga 650 minūtes, kas ir jauns Pasaules kausa rekords.
Angļi papildlaikā apturēja norvēģu sparīgo airēšanu – 2:1. Andreass Šjelderups ar brīnumvārtiem izvirzīja vikingus vadībā, bet Džūds Belingems solo nodziedāja divreiz. Asistējot arī virs laukuma novietotās kameras trosei, bet video atkārtojumi un sensori acīmredzot bija "nepareizajā frekvencē". Tikai Anglijas izlases galvenais treneris Tomass Tuhels secināja – mums paveicās.
Argentīnai arī bija nepieciešams papildlaiks pret Šveici – 3:1, ar supertālsitienu uzvaras vārti Hulianam Alvaresam, kurš šajā čempionātā vēl nebija izcēlies.
Dešāna rekords
Šobrīd pastāv iespēja, ka atkārtosies iepriekšējā Pasaules kausa fināls (Francija – Argentīna) vai aizpērnā Eiropas čempionāta fināls (Spānija – Anglija). Bukmeikeru skatījumā lielākas izredzes izšķirošajā cīņā iekļūt ir Francijai un Anglijai. Francijas izlase pirms turnīra tika uzskatīta par galveno favorīti un solīdu handikapu pret sāncenšiem saglabā arī šobrīd. Lai gan iepriekšējos gados savstarpējās spēlēs uzvarējuši spāņi – aizpērn Eiropas čempionāta pusfinālā (2:1) un futbola simfonija pērn Nāciju līgas pusfinālā (5:4, spēles laikā bija 4:0). Francijas izlases galvenais treneris Didjē Dešāns šovakar kļūs par treneri ar visvairāk spēlēm Pasaules kausa vēsturē, šobrīd viņam un vācietim Helmutam Šēnam (1964.–1978.) ir pa 25 spēlēm.
Anglija un Argentīna nav tikušās 21 gadu, bet 1986. gada Pasaules kausa ceturtdaļfinālā šīs vienības aizvadīja vienu no leģendārākajām futbola spēlēm. Dienvidamerikāņi uzvarēja ar 2:1, pateicoties Djēgo Maradonas "Dieva rokai" un vārtiem, kas tika atzīti par izcilākajiem 20. gadsimtā – 11 sekunžu laikā 68 metrus garš skrējiens ar bumbu, apspēlējot četrus pretspēlētājus un vārtsargu Pīteru Šiltonu. Papildu emocijas mačam piešķīra četrus gadus pirms tam notikušais 74 dienu ilgušais karš starp abām valstīm par Folklendu salām, kuras pieder Lielbritānijai, bet par savu teritoriju uzskata arī Argentīna.
Ne angļi, ne argentīnieši šajā turnīrā nav demonstrējuši tik stabilu sniegumu kā otrā pusfināla pāra komandas. Nelielas priekšrocības savstarpējā duelī speciālisti redz Anglijai, bet pretī stāsies komanda ar čempionu garu un Lionelu Mesi.
Ceturtdaļfinālā pārtrūka viņa rekordgarā astoņu spēļu sērija Pasaules kausā ar gūtiem vārtiem (toties bija rezultatīva piespēle), toties izceļams fakts, ka vārtus guvuši astoņi Argentīnas izlases spēlētāji. Anglijai – vien trīs, toties Harijs Keins un Belingems to paveikuši sešreiz.
Atbildes spēles
Latvijas futbola čempione "Rīga" šovakar pulksten 20 "Skonto" stadionā aizvadīs UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes spēli pret Armēnijas "Ararat-Armenia". Pirmajā spēlē viesos rīdzinieki zaudēja ar 0:2, abus vārtus ielaižot otrajā puslaikā. Atspēlēt deficītu būs sarežģīti, bet ne neiespējami, savās mājās "Rīga" Eirokausos parasti spēlē jaudīgāk nekā izbraukumā.
Ceturtdien Rīgā UEFA Konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas atbildes mačs – "RFS" no Belfāstas pret "Glentoran" pārveda 2:1, pateicoties diviem Mārtiņa Ķigura vārtiem. Savukārt "Liepājai" trešdien viesizrāde Melnkalnē pret "Dečič", ko mājās ar 1:0 apspēlēja par spīti 70 minūtēm mazākumā.
Latvijas kausa astotdaļfinālā "Rīga" ar rezervistiem pārspēja pirmajā līgā ceturtajā vietā esošo "Leevon PPK" (3:2), "Liepāja" arī izvēlējās šādu stratēģiju un zaudēja pašreizējai trofejas turētājai "Audai" (0:1), bet "RFS" atpūtināja tikai dažus līderus pret "Jelgavu" (2:0), kuru Jegora Novikova karstgalvība jau otrajā minūtē atstāja mazākumā.
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