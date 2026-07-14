Atrasts pagājušajā piektdienā Daugavā no Dzelzceļa tilta iekritušais uzņēmuma "Latvijas dzelzceļš" darbinieks, apstiprina Valsts policijā.
Mirušais atrasts netālu no notikuma vietas.
Vienlaikus turpinās izmeklēšana sāktajā kriminālprocesā.
Latvijas Televīzija iepriekš ziņoja, ka Valsts darba inspekcija sākusi pārbaudi par traģisko negadījumu 10. jūlijā Rīgā, kad Dzelzceļa tilta remontdarbu laikā Daugavā iekrita un pazuda uzņēmuma "Latvijas dzelzceļš" darbinieks.
Iespējams, viņš ir nokritis no augstuma, no platformas, kur veica darbus, norādījusi Rīgas reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītāja Baiba Šilberga.
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