Pirmdien Saulkrastu novada Sējas pagastā dzēsts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks divstāvu ēkā, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Izsaukumu uz notikuma vietu ugunsdzēsēji saņēma plkst. 12.39. Dega divstāvu ēkas otrais stāvs un jumts 300 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēka dzēšanas darbos piedalījās arī Inčukalna un Krimuldas brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumi. Plkst. 19.42 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.
Neilgi pēc plkst. 21 VUGD saņēma izsaukumu uz Ventspils šoseju Jūrmalā, kur divstāvu dzīvojamajai mājai dega pirmā stāva piebūve 60 kvadrātmetru platībā. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki. Pusstundu pēc pusnakts ugunsgrēks tika likvidēts.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās dzēst arī degošu elektrolīnijas balstu, vieglo automašīnu, atkritumus, tvaika nosūcēju, elektrības pagarinātāju, koku, grīdu, sadzīves mantas un piedegušu ēdienu.
Diennakts laikā, no pirmdienas plkst. 6.30 līdz otrdienas plkst. 6.30, VUGD kopumā saņēma 49 izsaukumus — 17 uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet desmit izsaukumi izrādījās maldinoši.
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