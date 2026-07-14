Norvēģijas vīriešu futbola izlasi, kas aizvadīja vēsturiski labāko Pasaules kausa finālturnīru, pirmdien mājās sagaidīja aptuveni 88 000 līdzjutēju.
Norvēģijas izlase finālturnīrā atgriezās pēc 28 gadu pārtraukuma un aizcīnījās līdz ceturtdaļfinālam, kurā ciešā cīņā ar 1:2 zaudēja Anglijai.
Futbolisti tika sveikti laukumā pie Oslo karaliskās pils. Pasākumā Norvēģijas kroņprincis Hokons ar bungām vadīja norvēģu līdzjutēju iedibināto vikingu airēšanas kustību.
Tāpat līdzjutēji izlasi sveica parādē Oslo ielās.
Norvēģijas izlases zvaigzne Ērlings Holanns un pussargs Sanders Berge ielidoja kopā ar komandu un piedalījās tikai svinību sākumā, lai pēc tam dotos atpūsties uz Sicīliju.
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