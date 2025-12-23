Gadumijā pasaules hokeja sabiedrības uzmanības epicentrā tradicionāli nonāk junioru hokejs, sekojot līdzi topošo hokeja zvaigžņu sniegumam pasaules čempionātā.
Piekto gadu pēc kārtas elites divīzijā spēlēs arī Latvijas U-20 izlase, kas pērn sagādāja vienu no lielākajām sensācijām mūsu hokeja vēsturē, pretinieku laukumā ar 3:2 pēcspēles metienos uzvarot Kanādu.
Pārbaudīts plāns
Šogad labākās junioru komandas pulcējušās ASV, turnīram otrajos Ziemassvētkos startējot Mineapolisā un Sentpolā. Latvijas izlase otro gadu pēc kārtas noslēdzošo sagatavošanās posmu aizvadīja otrpus okeānam un tam ir racionāls skaidrojums – 16 izlases kandidāti spēlē Ziemeļamerikā, par pieciem vairāk nekā Eiropā. Pērn šāda pieeja deva augļus, tāpēc, lai arī izmaksu ziņā tas ir dārgāk, arī šogad plāns netika mainīts. Piekto gadu pēc kārtas izlases galvenais treneris ir Artis Ābols un viņa vadībā trīs reizes ticis sasniegts ceturtdaļfināls. Apakšgrupā būs jāspēlē pret Kanādu, Somiju, Dāniju un Čehiju. Pēc apļa spēlēm četras labākās komandas tiks ceturtdaļfinālā, vājākā cīnīsies par vietas saglabāšanu elites divīzijā. Latvijai apakšgrupā svarīgākā spēle par tikšanu izslēgšanas mačos, visticamāk, būs pret dāņiem, taču iepriekšējā pieredze rāda, ka varam paņemt punktus arī pret rangā augstāk esošajiem. Jau esot ASV, mūsējie aizvadīja divas pārbaudes spēles, abās gan zaudējot, taču tiem pašiem čehiem piekāpāmies tikai papildlaikā ar 2:3, savukārt slovākiem zaudēts ar 1:3.
"Mēs varam spēlēt arī pret TOP nācijām, pie kurām noteikti var pieskaitīt arī čehus. Mūsu spēles filozofijai jābūt ļoti vienkāršai – mēs nevaram dot pretiniekiem momentus. Tā notiek, ja gribam izdarīt par daudz, jo tad pazaudējam ripu, seko pretuzbrukums un divas soda minūtes vai zaudēti vārti. Nedrīkst pretiniekiem dot vieglās iespējas. Mums jāsaprot, kas mēs esam un kā mēs gribam spēlēt. Uz meistarību un pa smuko mēs šeit nevienu neapspēlēsim, mums ir jāspēlē vienkārši un ar uzrotītām piedurknēm," recepti pozitīvam rezultātam pirms turnīra atklāja galvenais treneris Artis Ābols.
Šmita faktors
Latvijas izlases lielākā zvaigzne gaidāmajā turnīrā neapšaubāmi ir 18 gadus vecais aizsargs Alberts Šmits, kuram nākamajā NHL draftā tiek prognozēta vieta pirmajā kārtā, iespējams pat viena no TOP10 izvēlēm. Augumā raženais rūjenietis jau ir debitējis pieaugušo izlasē novembrī Vācijas kausa izcīņā un viņš ir reāls kandidāts arī dalībai Milānas olimpiskajās spēlēs.
Viņam turnīrā tiks pievērsta pastiprināta uzmanība no NHL klubu skautiem, taču Ābols uzsver, ka viņam komandā ir vajadzīgi 20 uzvarētāji, nevis viens varonis.
Junioru pasaules čempionāta pieredze mūsējiem ir pietiekami liela, jo no pērnā gada pasaules čempionāta ierindā ir 14 spēlētāji – aizsargi Oskars Briedis, Darels Uļjanskis, Krišjānis Sārts, Krists Retenais, Harijs Cjunskis, kā arī uzbrucēji Olivers Mūrnieks, Bruno Osmanis, Rūdolfs Bērzkalns, Dmitrijs Diļevka, Antons Macijevskis, Markuss Sieradzkis, Daniels Serkins, Martins Klaucāns un Roberts Naudiņš. Uļjanskis, kuru 2024. gadā nodraftēja NHL klubs Anaheimas "Ducks", Mūrnieks un Osmanis, bija vieni no komandas līderiem jau pērn. Mūrniekam arī tiek prognozēta augsta vieta nākamajā NHL draftā, savukārt Osmanis otro gadu spēlē pieaugušo hokeju Zviedrijas otrajā līgā.
Vārtos pirmais numurs, visticamāk, būs Mikus Vecvanags, kurš arī jau ieguvis NHL uzmanību, jo viņu pirms diviem gadiem nodraftēja Monreālas "Canadiens".
Salīdzinājumam – Kanādas junioru izlasē būs pieci spēlētāji, kuri jau debitējuši NHL. Tikai četri kanādieši vēl nav izvēlēti NHL draftā, viens no tiem ir 18 gadus vecais uzbrucējs Devins Makena, kuram vasarā pārliecinoši prognozē pirmo drafta izvēli. Somiem ir 14 draftētie, čehiem – 13, Latvijai – divi, Dānijai – viens.
Krosbijs apsteidz Lemjē
NHL čempionātā astoņu zaudējumu sēriju pārtraukusi Pitsburgas "Penguins" komanda, kas pēcspēles metienos ar 4:3 pārspēja Monreālas "Canadiens". Par vienu no mača varoņiem kļuva vārtsargs Artūrs Šilovs, kurš atvairīja 22 no 25 metieniem, kā arī asistēja partneriem komandas trešo vārtu guvumā. Tāpat Šilovs tika galā ar diviem no trim "bullīšiem" un pirmo reizi šosezon uzvarēja pēcspēles metienu sērijā, kur iepriekš viņa sniegums bija gaužām vājš. Tāpat šajā mačā "Penguins" kapteinis Sidnijs Krosbijs laboja kluba rekordu, kļūdams par visu laiku rezultatīvāko spēlētāju. Krosbijs apsteidza citu šīs vienības leģendu Mario Lemjē, kurš savulaik nopelnīja 1723 rezultativitātes punktus 915 spēlēs. Krosbijam nu ir par punktu vairāk, taču viņš aizvadījis 1387 mačus. Tāpat 38 gadus vecais Krosbijs tagad ir astotais visu laiku rezultatīvākais hokejists NHL vēsturē.
