Rīgas dome šodien nolēma aizliegt galvaspilsētā naktīs lietot pirotehniku.
Par uguņošanas aizliegšanu nobalsoja koalīcija - "Progresīvie", Nacionālā apvienība, "Jaunā vienotība" un "Apvienotais saraksts", bet pret aizliegumu balsoja "Solidaritātei" un ""Suverēnā vara, apvienība "Jaunlatvieši"".
Aizliegums noteikts saistošajos noteikumos par laika ierobežojumu uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanai Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošana Rīgas pašvaldības teritorijā ārpus telpām būs aizliegta no 1. jūnija līdz 31. augustam no plkst. 23 līdz plkst. 7, bet no 1. septembra līdz 31. maijam - no plkst. 22 līdz 7.
Pirotehnikas lietošanas aizliegums neattieksies uz publiskiem pasākumiem, kas būs saskaņoti ar Rīgas pašvaldību, kā arī uz Jaungada dienu no pusnakts līdz plkst. 1.
Kā skaidro Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA), Rīgā beidzot panākts politisks atbalsts uguņošanas un pirotehnikas lietošanas aizliegšanai pēc Maskavas laika. "Tas katru gadu tiek plaši atzīmēts Rīgas apkaimēs. Rīgai šajā jautājumā ir skaidri jāpauž sava latviskā nostāja un solidarizēšanās ar Ukrainu," norāda Ratnieks.
Kā aģentūra LETA noskaidroja Rīgas domē, šie saistošie noteikumi nav jāsaskaņo ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju, līdz ar to tie tiks publicēti oficiālajā izdevumā uzreiz pēc pieņemšanas un stāsies spēkā šī gada beigās.
Iepriekš aizliegums izmantot pirotehniku bija ietverts Sabiedriskās kārtības noteikumos. Izmantot pirotehniskos izstrādājumus bija aizliegts laikā no plkst. 23 līdz plkst. 7, ja tas nav saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru, kā arī izņemot valsts noteiktajās svētku dienās.
Ratnieks iepriekš skaidroja, ka kopš 2024. gadā stājies spēkā Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, Sabiedriskās kārtības noteikumi zaudējuši spēku.
