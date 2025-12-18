Šodien Siguldā ar dāmu skeletona sacensībām sākas Pasaules kausa ceturtais posms bobslejā un skeletonā.
Publiskajā telpā izskanējusi melīga informācija, ka Latvija uz sacensībām nav ielaidusi agresorvalsts Krievijas sportistus.
Rīgas domnieks un bijušais Saeimas deputāts Jakovs Pliners ("Stabilitātei") savā "Facebook" profilā raksta, ka Latvija aizliegusi iebraukšanu krievu sportistiem uz Pasaules kausa sacensībām bobslejā. "Baidās no konkurences? Nacionālistiski triki? Vai baidās, ka bobi [Pliners nez kāpēc gan raksta – motocikli] apdraud Latvijas drošību? Jautājumi, protams, retoriski," pauž prokrieviski orientētais politiķis. Plineram šādi jautājumi varēja rasties, gūstot informāciju agresorvalsts masu medijos, jo patiesība ir tāda, ka neitrālie atlēti no Krievijas pat gribēdami nevarēja startēt Siguldā.
Runa ir par deviņiem agresorvalsts pārstāvjiem – divām bobslejistēm un septiņiem skeletonistiem, kuriem viņnedēļ Starptautiskā bobsleja un skeletona federācija (IBSF) piešķīra neitrāla individuāla sportista statusu. Sacensību kalendārā Siguldas posms ir pirmais, kurā teorētiski viņi varētu startēt, taču IBSF noteikumi to neatļauj un tam nav nekāda sakara ar Latvijas nostāju vai nevēlēšanos pie sevis redzēt okupantu valsts pārstāvjus.
"Viņi (krievi) nevarēja pat pieteikties Siguldas posmam, jo Pasaules kausam ir kvotu sistēma un ir jāizpilda nosacījums, ka pirms tam divu gadu laikā ir jāpiedalās vismaz piecās sacensībās trīs dažādās trasēs," "Latvijas Avīzei" situāciju izskaidroja Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas (LBSF) ģenerālsekretāre Janika Judeika. Kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā 2022. gada februārī agresorvalsts pārstāvji bobsleja un skeletona starptautiskajās sacensībās nav startējuši, līdz ar to neviens no viņiem nav izpildījis nosacījumus. "Lai neitrālie atlēti pretendētu uz startu Pasaules kausā, viņiem vispirms ir jāsakrāj noteiktais sacensību skaits zemāka līmeņa sacensībās. Piemēram, skeletonisti to var darīt Āzijas kausā, bobslejisti Amerikas vai Eiropas kausos un tikai tad domāt par Pasaules kausu. Pēc būtības viņi šosezon nemaz nevar pretendēt uz startu Pasaules kausā, jo vairs nav iespēju savākt minēto sacensību skaitu," norādīja Judeika.
Krievijas bobsleja un skeletona pārstāvji šādu informāciju saviem medijiem gan nenorāda, tiesa, federācijas vadonis Anatolijs Pegovs izpaudies, ka uz sacensībām Siguldā viņi nav mēģinājuši pieteikties, jo Latvijas likumdošanā esot noteikts, ka sportisti ar Krievijas pasēm pie mums nevar startēt. Arī te ir iebraukts grāvī, jo mūsu valsts Sporta likumā agresoriem noteiktais aizliegums attiecas tikai uz komandu sporta spēlēm.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.