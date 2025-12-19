Jau gandrīz pusgadu Ogres novada domes priekšsēdētāja pienākumus pilda mēra vietnieks Andris Krauja (Nacionālā apvienība), kuru ceturtdien par koleģiālu vadības stilu domes sēdē uzslavēja vairāki opozīcijas deputāti.

Taču faktiskais Ogres novada domes priekšsēdētājs juridiski bija un ir Egils Helmanis (NA) – opozīcijas mēģinājums panākt viņa atbrīvošanu ilgstošās prombūtnes dēļ ceturtdien domes sēdē neguva atbalstu. Domes priekšsēdētāja kolēģi norādīja gan uz E. Helmaņa paveikto iepriekšējā sasaukumā, gan uz to, ka nav korekti pieņemt šādu lēmumu laikā, kad E. Helmanis nevar pildīt savus pienākumus slimības dēļ.

Domes priekšsēža pienākumu izpildītājs A. Krauja sēdes beigās sacīja, ka pazīstot E. Helmani jau 25 gadus. "Viņš ir nosvērts, konkrēts un tiešs cilvēks, atstājis iespaidu kā vadītājs, kurš nebaidās uzņemties atbildību un pieņemt sarežģītus lēmumus. Mums ir skaidras identitātes novads, kas balstīts uz nacionālajām vērtībām," sacīja A. Krauja. Viņa teiktais ir daļēji pretrunā ar opozīcijas deputātu vērtējumu, jo vairāki no viņiem uzskata, ka E. Helmaņa komunikācija publiskajā telpā un sociālajos tīklos, ieskaitot vēršanos pret medijiem un valdību, graujot Ogres novada tēlu.

