Atklāts gadījums, kurā Krievijas militārās agresijas atbalstītājs, aplīmējot automašīnu ar "Z" simbolu, publiski slavinājis kara noziegumus. Vainīgo izdevās noskaidrot pateicoties iedzīvotāja modrībai — viņš ne tikai nekavējoties ziņoja policijai, bet arī nodeva videoierakstus no novērošanas kamerām. Tomēr pēc lietas izskatīšanas policija atteicās informēt par piemēroto sodu, ziņots LTV raidījumā "Panorāma".
Par notikušo ziņoja Marts Gulbis, zemessargs un Ukrainas atbalstītājs, kura automašīna bija marķēta ar Ukrainas simboliku.
Brīvdienās, kamēr auto atradies stāvvietā, pāri Ukrainas zīmei uzlīmēts "Z" burts.
Videoieraksti liecināja, ka to izdarījis kurjers, kurš piegādājis preces netālu esošam uzņēmumam. Cietušais aprakstīja videokameru ierakstu: "Viņš no sākuma sazīmē, saprata, ka ar flomāsteri vien nepietiks. [..] Viņš paņēma lapiņu, ar skoču pielīmēja. Saprata, ka ar to vēl nepietiks, viņš šo lapiņu ielika vēl tajā futlārītī, celofāna maisiņā."
Policija, izvērtējot pierādījumus, sāka administratīvo procesu par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā.
Uzņēmums "HD Logistics Group", kura darbinieks bija iesaistīts incidentā, atvainojās un uzsāka iekšējo pārbaudi. Uzņēmuma valdes loceklis Edgars Keišs norādīja:
"Mēs esam ļoti pārsteigti, un mēs ļoti nosodoši attiecamies pret tāda veida rīcībām. Tiek veikta iekšējā dienesta pārbaude."
Lai gan process tika izskatīts ātri, Gulbim radās neizpratne, jo policija atteicās atklāt piemēroto sodu, pamatojot to ar personas datu aizsardzību. Viņš uzsvēra, ka aizskārums bijis vērsts pret valsti, nevis viņu personīgi.
Pēc žurnālistu pieprasījuma policija tomēr sniedza informāciju, atklājot, ka pārkāpējam piemērots 50 eiro naudas sods. VP pārstāvis Artis Kokorevičs skaidroja:
"Šajā konkrētajā gadījumā ir piemērots naudas sods 50 eiro apmērā.
Tas nav minimālais sods, tas ir nedaudz virs minimālā. Tika izvērtēta personība, mantiskais stāvoklis un citas raksturojošas ziņas."
Savukārt Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins pieļāva, ka šajā gadījumā policija pārspīlējusi ar personas datu aizsardzību: "Es nedomāju, ka gadījumā, ja izdarīti nopietni pārkāpumi, kas apdraud sabiedrību, mums ir jāsargā gan pārkāpēja identitāte, gan informācija par sodiem."
