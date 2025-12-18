Latvijas titulētākā basketbola kluba "VEF Rīga" līdzdibinātājs Edgars Jaunups par spīti raupjajai ekonomiskajai realitātei, īpaši klubu sportā, šoruden nācis klajā ar vīziju divu trīs gadu laikā vismaz trīskāršot kluba budžetu – no pašreizējiem 1,7 miljoniem eiro līdz pieciem sešiem miljoniem – un ar krietni lielākām ambīcijām startēt starptautiskā līmenī.
"Lai to realizētu, nav jācer uz brīnumu," Edgars Jaunups uzsver intervijā "Latvijas Avīzei", "tieši pretēji, šī ir praktiskākā un reālākā iespēja "VEF Rīgas" vēsturē, tas gan nenozīmē, ka nav faktoru, kas to var pamainīt un liegt izdošanos. Tik nopietna koncentrēšanās no mūsu puses, tik augsta līmeņa detalizētas sarunas, kādas norit šos mēnešus un noritēs vēl vismaz nākamo pusgadu, – nekad neesam bijuši tik tuvu tik lielam solim mūsu attīstībā. Jūtam lielu interesi."
Vari pavērt priekškaru sarunām – no Latvijas kompānijām?
E. Jaunups: Gan, gan, bet neko sīkāk neatklāšu, kamēr nav parakstīts. Tas ir sarežģīts process, katru nedēļu tikpat augsta prioritāte kā darbs ar komandu. Pa etapiem, pirmais šobrīd veiksmīgi noslēdzas. Publiski par to ierunājos, jo dzīvojam mazā valstī un cilvēki visu ko dzird.
Tas būtu viens milzīgais sponsors vai, teiksim, pieci lieli sponsori?
Domāju, ka etapos – pirmajā vairāki, kas dod pieklājīgu summu, otrajā, kad runājam par dziļiem ūdeņiem, kuros vēlētos kuģot, visticamāk, viens dominējošs.
Nākamajā gadā budžets jau varētu būt divreiz lielāks un aiznākamajā – trīs reizes lielāks?
Tas varētu būt ļoti ticams scenārijs.
Vairumam lielo kompāniju īpašnieki ir ārzemnieki, kurus neinteresē ieguldīt naudu Latvijas sportā.
Tāpēc uz to nevajag skatīties kā labdarību, tikai Latvijas tirgu un mūžam dotējamu pasākumu. Esmu pamainījis domāšanu pēdējos gados, jāskatās lielā griezumā. Skatītāju interese par kvalitatīvu produktu noteikti ir, apstākļos, kad nav Rīgas "Dinamo", basketbols ir vienīgais sporta veids, kas var to nodrošināt. Izlases spēles ir apliecinājums.
Jāuzbūvē modelis, kurš divu trīs gadu laikā spējīgs sevi atmaksāt, tad ārvalstu kompānijām, kuras strādā vai tikai plāno strādāt Latvijā, uz to skatīties būtu interesanti.
Mēs šobrīd ar skaitļiem pierādām investoriem, ka tas ir iespējams. Es ticu NBA plānotajai revolūcijai Eiropā.
Ideālā gadījumā ceri, ka caur FIBA Čempionu līgu varētu iekļūt "NBA Europe"?
Ideālā vīzija – jā, bet jāsaprot, cik liela būs šī līga. Skaidrs, ka būt 15 komandu vidū, tas ir pārāk liels sapnis, bet, ja kādreiz palielina uz 30, par ko arī runā, tad jau cita situācija. Tāpat kā futbolā – UEFA Čempionu līga ir diža, bet nelaimīgi nav arī tie, kas spēlē Eiropas līgā.
Trešo sezonu pastāv Rīgas "Zeļļi". Kā tas mainījis iespējas piesaistīt sponsorus, jo tagad uz vienu pīrāgu ir divi pretendenti?
Negribu izklausīties augstprātīgs, bet to nejūtu – viņiem ir viens totalizatoru kantoris, mums – cits. Viņiem viena finanšu kompānija, mums – "Rietumu Banka". Neatceros, ka par kādu nozīmīgu sponsoru mēs ar "Zeļļiem" būtu cīnījušies, jo vienmēr jau biznesā ir konkurenti. Tīri sportiskā ziņā – Rīgā noteikti ir vieta diviem augsta līmeņa klubiem, es runāju Latvijas mērogā. Edgars Buļs ir sporta cilvēks ar ilgu gadu pieredzi, trešā sezona jau ir kaut kas, bet zinu pēc savas pieredzes – piecus gadus nes entuziasms, tad nāk kāda vilšanās, ja neizdodas uzbūvēt ļoti nopietnu stabilitāti, un pēc desmitā gada sākas cīņa ar sevi. Turklāt viņš dara to nopietnos laikos – krīze, karš.
Pats saki – krīze, karš. Kā tas iet kopā ar tavām ambīcijām savākt trīs četras reizes lielāku budžetu?
"NBA Europe" ir ļoti liels faktors, tā ir interese, cerība, pārmaiņu gaidas. Eiropas basketbols, iespējams, ir nenovērtētākais biznesa aktīvs pasaulē, Eiropas sporta mērogā basketbolam ir divi procenti. Karš ir ārprātīga lieta, bet cilvēka dabā ir pierast pat pie šausmām. Viens ir karš, kas sabiedrības, uzņēmēju uztverē bija pirms trim gadiem, un otrs – kad iet ceturto gadu. Citādāk sāk skatīties uz nākotni.
Tādas sarunas kā šobrīd minēto faktoru dēļ nebūtu iespējamas pirms diviem gadiem, vēl pirms gada – švakas, bet šobrīd jūtu potenciālu.
"ASK Rīga" savulaik turējās uz trim finansētājiem – "Parex banku", Rīgas domi un Aizsardzības ministriju, projektam beidzoties ļoti bēdīgi. Vai tu redzi, ka vari iztikt bez būtiskas valsts un pašvaldības palīdzības?
Primāri gribētu veidot, ka nav valsts vai pašvaldības sadaļas, jo publiskajai naudai es ilgtermiņā neticu. Uzskatu, ka ir vajadzīga, lai sasniegtu nopietnus mērķus, bet jābūt pieejai, ka tā ir pēdējā, nevis pirmā. Un tikai pašvaldības uzdevums, ne valsts. Lielākā daļa jau arī domā – no Ogres līdz Ventspilij un no Valmieras līdz Liepājai. Rīgai ar to iet grūtāk, bet arī – pirms desmit gadiem nedeva nemaz, bet tagad ir iespēja pretendēt uz 200 tūkstošiem.
Viens otrs saka, ka ar pašreizējo sastāvu "VEF Rīga" šosezon nekļūs par Latvijas čempioniem.
Mēs strādājam un zinām, uz ko ejam. Sastāvs katru sezonu ir pastiprināts, veiktas arī būtiskas korekcijas. Šis sastāva kodols mūs priecē un dod gandarījumu, diemžēl vajā traumas. Mērķi nav mainījušies, tā ir ceļa sastāvdaļa. Paņēmām jaunus spēlētājus, likme ir sagatavot nākamajam līmenim Kristapu Ķilpu, Adrianu Andževu, Rihardu Aleksandrovu.
Zaudējums viesos
"VEF Rīga" FIBA Čempionu līgu noslēdza ar zaudējumu viesos pret Levices "Patrioti" – 69:85. Sešos mačos rīdziniekiem viena uzvara un pēdējā, ceturtā, vieta grupā. "Nav labs periods ar traumām, izkrituši trīs svarīgi spēlētāji. Esam lepni, ka spēlētāji cīnījās. Viesos nevar uzvarēt, ja atļauj pretiniekiem gūt 24 punktus ātrajās pārejās," tā "VEF Rīgas" galvenais treneris Mārtiņš Gulbis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu