Šo puisi interesanta piegriezuma mētelī ar atsevišķu plecu apmetni ievēroju 18. novembra militārās parādes skatītājos.
Viņa apģērbā saskatīju gan daļu no tautiskā, gan no militārā stila. Protams, iepazināmies: Niks Vilnis (23), patlaban dzīvo Āgenskalnā, taču dzimtā puse – Vijciems.
Niks – izteikti radoši enerģisks – dejo Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma jauniešu deju kolektīvā “Dārdari”, viņš šo mācību iestādi absolvējis 2022. gadā.
Lūdzu viņam raksturot savu ikdienas ģērbšanās stilu. “Praktiski džinsus vairs nevalkāju, jo dejojot man iepatikās tautiskie tērpi, tostarp linu krekli, saspraužami ar saktiņu. Tautiskie tērpi ir eleganti, universāli, sāku valkāt bikses ar paaugstināto jostasvietu. Uzreiz sapratu, ka veikalos šādus tērpus būs atrast grūti, tāpēc pašmācības ceļā apguvu šūšanu, esmu uzšuvis vairākus mēteļus – visgrūtāk ir atrast vadmalas audumu. Ierasti to meklēju vienā no lētajām bāzēm Igaunijā. Šo padomju laika šineli iegādājos “Andelē mandelē”, tam iešuvu vairākus ielaidumus, pie apkaklītes piešuvu Latvijas karodziņu.”
Niks absolvējis arī Talsu mūzikas skolu, spēlē akordeonu “Dārdaru muzikantos”. Ievēroju rakstainos zeķu valnīšus, tos viņam uzadījusi mamma.
Kas par cepuri! Paša darināta, uz tās attēlots pienenes zieds un lapas. Kāpēc? “Pienenes vēsta pavasari, tās dzeltenā krāsa silda, esmu šo augu iecienījis.”
Piebilstams, ka Niks ir arī rotkaļa māceklis, piedalījies savas jostas sprādzes izgatavošanā, kaļ saktas, tās esot dāvājis draugiem.
