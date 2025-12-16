12. decembrī mūžībā devies Artūrs Deksnis, kurš sabiedrībai kļuva pazīstams ar savu atklātību, drosmi un neparasto spēku, publiski stāstot par cīņu ar īpaši agresīvu vēzi.
Artūra pieredze daudziem kļuva par iedvesmas un cilvēcības apliecinājumu. Viņš neslēpa savu diagnozi — 4. stadijas ļaundabīgu sarkomu — un sociālajos medijos regulāri dalījās pārdomās par slimību, bailēm, cerību un ticību.
Sabiedrība aktīvi sekoja līdzi viņa stāstam, sniedza emocionālu atbalstu un palīdzēja arī ar ziedojumiem.
Vēl septembra beigās Artūrs pauda apņēmību turpināt cīņu un cerību slimību pieveikt, neraugoties uz to, ka ārstēšanas iespējas Latvijā bija gandrīz izsmeltas. Viņš uzsvēra, ka
nezaudē gribu dzīvot un ir gatavs darīt visu iespējamo, tostarp meklēt ārstēšanas iespējas ārvalstīs, lai varētu palikt kopā ar saviem diviem dēliem.
Diemžēl šoreiz slimība ņēma virsroku. Par Artūra aiziešanu mūžībā 12. decembrī paziņojuši viņa tuvinieki. Atvadīšanās no vīrieša notika aizvadītajā svētdienā. Viņa stāsts paliek kā atgādinājums par cilvēcīgu spēku, cerību un drosmi pat vissmagākajos dzīves brīžos.
