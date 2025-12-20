Overcast 3.2 °C
#grāmatas

Top grāmata par bēru tradīcijām. Saruna ar autori Lindu Alsiņu

Guna Kārkliņa, speciāli "Latvijas Avīzei" / Latvijas Avīze
2025. gada 20. decembris, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 20. decembris, 00:00
Linda Alsiņa (toreiz Vorpe) sarakstījusi arī grāmatu "Viņpus upes. Abrene atmiņu stāstos", kur apkopoti 18 bijušo Abrenes apvidus iedzīvotāju atmiņu stāsti. To 2023. gadā izdeva "Latvijas Mediji".
Linda Alsiņa (toreiz Vorpe) sarakstījusi arī grāmatu "Viņpus upes. Abrene atmiņu stāstos", kur apkopoti 18 bijušo Abrenes apvidus iedzīvotāju atmiņu stāsti. To 2023. gadā izdeva "Latvijas Mediji".
Foto: No "Latvijas Avīzes" arhīva / Latvijas Mediji

Bēres ir brīdis, kad šķietami atvadāmies no cilvēka, bet patiesībā mīlestība turpinās. Tā paliek atmiņās, sirdīs un mazajos ikdienas sīkumos, kas atgādina par aizgājušo. Linda Alsiņa apkopo atmiņu stāstus, kā cilvēki Latvijā pēdējo gadu desmitu laikā ir izvadījuši savus tuviniekus – topošajā grāmatā būs ar bērēm saistītu profesionāļu atmiņas un pieredzes stāsti.

Sākot ar senām cimdu un zeķu dāvināšanas tradīcijām līdz kovida laika kastītēm ar cienastu. Katrs stāsts atklāj ne tikai bēru rituālu norisi, bet arī cilvēku personības. Šis izdevums būs mēģinājums fiksēt gan smeldzi, gan siltumu, gan kuriozos brīžus.

"Mīlestība nekad nebeidzas" – kā radās nosaukums jūsu topošajai grāmatai?

L. Alsiņa: Nosaukums radās pats no sevis. Tā ir Latvijas kapsētās visbiežāk sastopama epitāfija. Aizejiet uz jebkuriem kapiem un jūs atradīsiet vismaz vienu pieminekli vai plāksni ar šo uzrakstu. Un vēl... Cilvēku mēs nepārstājam mīlēt tad, kad viņš nomirst. Līdz ar to varam teikt, ka mīlestība ir mūžīga. Bēres ir veids, kā atvadīties no cilvēka ķermeņa, bet no atmiņām jau neatvadās.

Kāpēc izvēlējāties šādu smagu tēmu? Kas uzrunāja un iedeva impulsu?

Lielu savas darba dzīves daļu staigāju pa kapiem un pierakstīju epitāfijas jeb pieminekļu uzrakstus. Pirms gadiem desmit strādāju kultūras nozarē un uzzināju, ka kapu pieminekļu uzraksti, īpaši epitāfijas, tiek uzskatīti par latviešu folkloras daļu. Tie atspoguļo tautas valodu, domāšanu, vērtības un tradicionālos uzskatus par nāvi, piemiņu un mūžību. Folkloras pētnieki tos dokumentē kā rakstītu folkloru – līdzīgi kā sakāmvārdus, dziesmas vai ticējumus. Sāku braukt uz kapsētām tos vākt un nodot Latviešu folkloras krātuves arhīvā. Tā sākās manas gaitas kapos. Sapratu, ka tur nav nekā baisa. Tur čivina putni, tur ir miers un klusums. Man kapi liekas normāla vieta, kur atrasties.

Vēlāk, runājoties ar cilvēkiem par bēru tēmām, secināju, ka mums nav nevienas grāmatas par bēru tradīcijām no ikdienā iesaistīto skatpunkta, arī interneta vietnēs nekādi materiāli tā īsti nav atrodami. Tā nonācu pie šīs tēmas. Grāmatā būs norišu dokumentēšana caur personiskajiem stāstiem. Esmu no neatkarības atgūšanas laika paaudzes, un visas tās lietas, kas, piemēram, cilvēkam, kas redzējis padomju laiku, liekas normālas, man bija pārsteigums.

Linda Alsiņa topošajā grāmatā apkopojusi izvadītāju, kapraču un citu ar bērēm saistītu cilvēku stāstus.
Linda Alsiņa topošajā grāmatā apkopojusi izvadītāju, kapraču un citu ar bērēm saistītu cilvēku stāstus.
Foto: No Lindas Alsiņas personīgā arhīva

Jums bija jāmeklē cilvēki, kas ir gatavi runāt, – izvadītāji, ar apbedīšanas lietām saistītie. Viņi ne vienmēr ir atvērti un vēlas apspriest profesionālo jomu. Bēres ir diezgan sensitīva tēma. Kā un kur jūs savas grāmatas stāstniekus atradāt?

Daudzi raksta man internetā. Draugi un paziņas zina, ka vācu materiālus. Braucu pie kapračiem, pie izvadītājiem, pie kapu pārziņiem, kādu cilvēku nointervēju, un viņš man pasaka: "Zinu vēl dažus cilvēkus, kam jūs varētu piezvanīt un kam varētu būt interesanti stāsti." Esmu runājusi arī ar diviem vīriem, kuri savulaik bija iesaistīti bēru norisē, kad vēl nebija apbedīšanas firmu. Ir cilvēki, kuri gribēja, lai viņu vārds parādās pie stāsta, bet ir arī tādi, kas negrib. Tas atkarīgs no katra personības. Vienmēr būs tādi, kuri gribēs runāt, un būs tādi, kuri negribēs publicitāti. Protams, ka šī tēma nav tāda, ko visi gribētu apspriest. Es priecājos par ikvienu, kurš ir gatavs dalīties ar savu stāstu.

Pētot un sekojot stāstu pavedieniem, vai jūs atklājāt kādas būtiskas atšķirības starp Latvijas reģioniem tradīcijās, mentalitātē?

Cilvēki, ar kuriem es esmu runājusi, saka: nav divu vienādu bēru. Kaut kādas nianses un tradīcijas sakrīt, bet ir arī atšķirības katrā reizē, katrā reģionā, katrā pagastā. Es kā vidzemniece aizbraucu uz Latgali, un man tur pasaka, ka aizgājējus galvenokārt izvada no baznīcas. Biju izbrīnīta, jo pie mums Vidzemē mācītājs nāk kapličā.

Patiesībā padomju laikos izvadītāji kā profesija radās tāpēc, lai izskaustu baznīcu no bēru norises. Tajā pašā laikā, piemēram, mūsdienu izvadītāji savā runā iekļauj Tēvreizi, iekļauj Dieva vārdu. Izvadītāja un mācītāja lomas bēru norisē it kā saplūst.

Pareizticīgajiem arī ir tāda tradīcija – izvadīt no baznīcas. Bet no mājām jau droši vien vairs neizvada? Tas bija sensenos laikos.

Nav gluži tā, ka sensenos laikos – laukos pirms kādiem desmit gadiem vēl izvadīja. Es mēģinu atrast izvadītājus, kuri var pastāstīt gan par izvadīšanu no kapličas, gan par izvadīšanu no krematorijas, gan par izvadīšanu no mājām. Esmu runājusi ar trim izvadītājām, un viņām visām ir šāda pieredze. Šajā grāmatā es galvenokārt uzmanību pievēršu tradīcijām. Jo ir divi skatpunkti, kā raudzīties uz apbedīšanas jautājumu. Viens ir biznesa sadaļa – kāds ir apbedīšanas bizness kopumā Latvijā, kāda ir situācija nozarē. Otrs – tā ir tradīciju sadaļa. Es vairāk orientējos uz otro.

Atklāju arī dažādas maz zināmas lietas. Piemēram, viena tradīcija, kas mani ļoti interesē, kas Latvijā praktiski ir izzudusi, tā ir cimdu un zeķu dāvināšanas tradīcija. Daudzi par šo tradīciju nezina, bet senāk dāvināja cimdus vai zeķes kapa racējam, krusta nesējam, zārka nesējiem, baznīckungam jeb mācītājam. Satikos arī ar vienu izvadītāju, kurai savulaik divās bērēs pa cimdu pārim uzdāvāts.

Linda Alsiņa topošajā grāmatā apkopojusi izvadītāju, kapraču un citu ar bērēm saistītu cilvēku stāstus.
Linda Alsiņa topošajā grāmatā apkopojusi izvadītāju, kapraču un citu ar bērēm saistītu cilvēku stāstus.
Foto: No Lindas Alsiņas personīgā arhīva

Vispār jau nevar zināt, kas notiks ar bērēm kā tādām, jo tagad cilvēki pārsvarā savus aizgājējus vēlas kremēt. Varbūt pēc gadiem piecdesmit cilvēki lasīs manu grāmatu un brīnīsies – vai tiešām tā bija?

Ir jaunāku laiku tradīcijas, ko ieviesušas apbedīšanas firmas, bet kas man nav saprotamas. Piemēram, trīs saujas smilšu pasniegt tuviniekiem un citiem pavadītājiem nevis uz lāpstas, bet māla šķīvja. Padomju laikā gribēja smilšu saujas aizstāt ar rožlapiņām, jo tā valdībai likās pārāk tradicionāla lieta. Bet tas neizdevās. Mūsdienās nav dzirdēts, ka smilšu saujas aizstātu ar rožlapiņām. Tas ir papildu elements – met gan smilšu saujas, gan ziedlapiņas kapā.

Dažādas tradīcijas mainījās kovida laikā. Kādas jūsu grāmatas stāstnieki pieminēja?

Mēs visi atceramies, ka tolaik nedrīkstēja pulcēties, līdz ar to nedrīkstēja arī bēru mielastu rīkot. Tad esot radusies tradīcija – dot bēriniekiem ēdamo līdzi kastītēs.

Cienastu pasniedza arī aiz kapsētas vārtiem no mašīnas bagāžnieka...

Jā... Viens no intervējamiem gan stāstīja, ka kovida laika ierobežojumi bija tikai parastajiem cilvēkiem, uz augstām personām tie ierobežojumi bērēs neesot attiekušies.

Kuri stāsti jums pašai visspilgtāk palikuši atmiņā?

Ir aizkustinoši stāsti. Piemēram, kādai dāmai kapā esot mestas pogas, jo viņa bija šuvēja. Kādam citam aizgājējam meta līdzi cūku pupas. Izvadītāja gan neesot noskaidrojusi, kāpēc, bet droši vien kaut kāda saistība ģimenē ar to ir bijusi. Vēl bija stāsts, ka sieva savam vīram par katru kopā nodzīvoto gadu kapā esot metusi baltas rozes. Skaisti... Ir tādas reizes, kad intervijas laikā grūti valdīt emocijas.

Populārs kapakmens uzraksts: "Mīlestība nekad nebeidzas."
Populārs kapakmens uzraksts: "Mīlestība nekad nebeidzas."
Foto: No Lindas Alsiņas personīgā arhīva

Droši vien, kad runa ir par bērniem?

Kā ir izvadīt bērnu... Tā ir ļoti smaga tēma... Arī tiem cilvēkiem, kuriem tā ir ikdiena, tā ir ļoti smaga tēma. Bet būs stāsti arī par to. Kā cilvēks, kā sieviete, kurai pašai ir bērni, var izvadīt mazu bērniņu. Arī, ja laukos ir jāizvada sava pagasta cilvēki, tas ir grūti. Izvadītāji arī ir tikai cilvēki.

Bērēs dažādi kuriozi vai starpgadījumi notiek. Jums arī kāds tāds stāsts ir?

Jā, protams, grāmatā būs visādi stāsti. Rīgā bija gadījums, kad izvadīšanā cilvēkam zārkā nenoņēma šķidrautu un rezultātā apbērēja nepareizo aizgājēju. Ir bijis, kad saplīst dvielis. Un tas nozīmē, ka mirušais izveļas no zārka un kapračiem jāglābj situācija. Man ir stāstīts, ka, piemēram, ciema tantes nāk paskatīties, kā notiek bēres un kurš vairāk raudās. Kāds kapracis stāstīja, ka Rīgā stirnas pēc bērēm nāk un apēd puķes. Kapu ļaudis nesaprašanā – kur ziedi paliek? Vienā reizē skatās – stāv kādas piecas stirnas un gaida, kad tiks klāt. Ir bijuši gadījumi, kad alkohols spēlē kaut kādu lomu. Tas gan vairāk bija senākos laikos, pirms radās apbedīšanas firmas un šī joma tika sakārtota.

Kad plānojat grāmatu pabeigt?

Šo projektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonds, tai jābūt pabeigtai nākamā gada oktobrī, un es vēl gribētu aicināt cilvēkus – varbūt viņi grib padalīties savā pieredzē, jo stāstu nevar būt par daudz. Man var rakstīt "Facebook" vai "TikTok" platformās un uz e-pastu alsinulinda@gmail.com.

