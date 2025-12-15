Televīzijas raidījuma "Ģimene burkā" dalībnieki Karalkini ir apņēmušies īstenot vienu no vēlmju burkas uzdevumiem – sarīkot vienas dienas ceļojumu visiem ģimenes locekļiem. Tomēr paredzētā ģimenes izklaide nevedas bez aizķeršanās. Pārsteidzoši, bet par īsta konflikta iemeslu kļuva rotaļlieta, kas izraisīja Karalkinu meitas, Viktorijas, skaļu histēriju picērijas apmeklējuma laikā.
Pēc Stāmerienas pils apskates dienas programma paredzēja iepriecinošāko daļu – pusdienošanu picērijā. Tiklīdz ģimene iegāja iekšā, Viktorijas acis uzreiz pievērsās spēļu aparātiem, kuros varēja iegūt rotaļlietas. Mazā Vika bija noskatījusi rozā rotaļlietu "Stičs", kas atradās kaudzē aparātā. Lai gan tētis centās meitai palīdzēt, rotaļlietu izvilkt neizdevās. Neveiksme izraisīja Viktorijas skaļas asaras un lielu satraukumu par nerealizēto vēlmi.
Vikas māte Vendija atklāj, ka viņa reti mēdz tūlītēji pakļauties bērnu vēlmēm. Viņas pārliecība ir, ka šādas vēlmes parasti ir īslaicīgas: "Tās ir trīs līdz piecas grūtākas minūtes, un tad ātri arī pāriet." Picērijā sākās dramatiska aina – bērna skaļā raudāšana aizņēma visu telpu. Mēģinot nomierināt meitu, Vendija solīja: "Es atradīšu tev to Stiču, viss būs kārtībā!" Viņa mēģināja pārliecināt Viku, ka Ziemassvētkos rūķis noteikti atnesīs šo rotaļlietu. Tomēr šie mierinājumi tikai pastiprināja Viktorijas raudas.
Mamma atzīst, ka "sākotnējā doma patiešām bijusi, ka kopīgi ar meitiņu rakstīsim rūķim vēstuli, lai Ziemassvētkos šī mantiņa tikusi sagādāta, bet tad sapratusi, ka Viktorijas sirdssāpe bijusi ļoti, ļoti liela." Vēlāk picērijā, pārrunājot radušos situāciju, abi vecāki sprieda, ka vajadzētu painteresēties personālam par iespēju iegādāties Viktorijas iekāroto spēļmantu, uzzinot naudas summu, ko viņi par to vēlētos. Vendija domāja, ka rotaļlieta jau atrodas automātā un kāds noteikti reizēm aparātu apkopj un no tā mantiņas izņem.
Pirms tam gan ģimenei bija jāveic picas pasūtījums, taču mazā Vika kaprīzi atteicās no ēdiena, paziņojot, ka pica viņai negaršo.
Attiecību treneris Kristaps Ozoliņš komentēja radušos situāciju, norādot: "Nevajadzētu bērnam ierādīt sistēmu, kurā viņš saprot, ja kaut kāda vēlme netiek nesaņemta, vienkārši ir jāsāk raudāt un tad, lai pārstātu to darīt, viņš saņems sev kāroto. Nu, šī nav forša sistēma!" Pēc viņa domām, šādā veidā vecāki pakļaujas bērna diktētiem noteikumiem, kā rezultātā bērns kļūst izlutināts.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu