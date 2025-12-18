Eiropas Centrālā banka (ECB) ceturtdien nolēma nemainīt procentu likmes. ECB padomes sēdē Frankfurtē tika nolemts noguldījumu iespējas uz nakti likmi saglabāt 2% apmērā, galveno refinansēšanas operāciju likmi 2,15% apmērā un aizdevumu iespējas uz nakti likmi 2,4% apmērā.
Šīs likmes ir spēkā kopš 11. jūnija.
Pēc sēdes publiskotajā paziņojumā teikts, ka padome apņēmusies vidējā termiņā nodrošināt inflācijas stabilizēšanos tās 2% mērķa līmenī.
"Padomes pieeja, katrā sanāksmē nosakot atbilstošo monetārās politikas nostāju, arī turpmāk būs balstīta uz datiem. Konkrētāk, padomes lēmumi par procentu likmēm būs atkarīgi no novērtējuma par inflācijas perspektīvu un riskiem, kas to apdraud, ņemot vērā saņemtos tautsaimniecības un finanšu datus, kā arī pamatinflācijas dinamiku un monetārās politikas transmisijas spēku," teikts ECB paziņojumā.
Tajā piebilsts, ka padome iepriekš neapņemas virzīt procentu likmes konkrētā virzienā.
Speciālisti tagad paredz, ka kopējā inflācija 2025. gadā sasniegs vidēji 2,1%, 2026. gadā tā veidos 1,9%, 2027. gadā - 1,8%, bet 2028. gadā - 2%. Attiecībā uz inflāciju (neietverot enerģijas un pārtikas cenas) speciālisti paredz, ka 2025. gadā tā vidēji būs 2,4%, 2026. gadā - 2,2%, 2027. gadā - 1,9% un 2028. gadā - 2%. Inflācijas perspektīva 2026. gadam ir paaugstināta galvenokārt tāpēc, ka speciālisti tagad prognozē lēnāku pakalpojumu inflācijas samazināšanās tempu.
Vienlaikus speciālisti prognozē, ka eirozonas ekonomikas izaugsme būs spēcīgāka, nekā paredzēts septembra iespēju aplēsēs. To īpaši noteiks iekšzemes pieprasījums. Izaugsmes temps 2025. gadā paaugstināts līdz 1,4%, 2026. gadā - līdz 1,2% un 2027. gadā - līdz 1,4%. Gaidāms, ka 2028. gadā tas saglabāsies 1,4% līmenī.
Jau vēstīts, ka ECB visas trīs procentu likmes samazināja iepriekšējās sanāksmēs pagājušā gada septembrī, oktobrī un decembrī, kā arī šā gada janvārī, martā, aprīlī un jūnijā. Pērn jūlijā likmes netika mainītas, taču pirms tam sanāksmē jūnijā visas trīs likmes tika samazinātas.
Nolūkā cīnīties pret augsto inflāciju ECB padome no 2022. gada jūlija līdz 2023. gada septembrim desmit sanāksmes pēc kārtas pakāpeniski paaugstināja procentu likmes līdz rekordaugstam līmenim, bet pēc tam tās saglabāja nemainīgas.
Pēc "Eurostat" datiem, gada inflācija eirozonā novembrī palielinājusies līdz 2,2% salīdzinājumā ar 2,1% oktobrī.
