ASV nespiež Ukrainu pieņemt miera līgumu ar Krieviju, piektdien sacīja Savienoto Valstu valsts sekretārs Marko Rubio, Vašingtonai turpinot diplomātiskos centienus, lai izbeigtu Krievijas-Ukrainas karu.
"Viss šis naratīvs, ka mēs cenšamies kaut ko uzspiest Ukrainai, ir muļķīgs," Rubio sacīja žurnālistiem.
"Mēs nevaram piespiest Ukrainu noslēgt vienošanos. Viņiem pašiem ir jāgrib noslēgt vienošanos," klāstīja ASV valsts sekretārs.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien paziņoja, ka Ukrainas delegācija devusies uz ASV, lai tiktos ar Savienoto Valstu pārstāvjiem.
Iepriekš tika ziņots, ka nedēļas nogalē Maiami gaidāmas ASV un Krievijas sarunas.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
Krievijas triecienā Odesas apgabalā nogalināti septiņi cilvēki
Krievijas ballistisko raķešu triecienā Ukrainas Odesas apgabalā piektdien tika nogalināti septiņi un ievainoti 15 cilvēki, paziņoja Odesas apgabala valsts administrācijas vadītājs Olehs Kipers.
Maskava pēdējās nedēļās ir pastiprinājusi uzbrukumus šim piekrastes apgabalam pēc Krievijas diktatora Vladimira Putina draudiem atbildēt uz Ukrainas uzbrukumiem tankkuģiem, kas pārvadāja Krievijas naftu.
"Ienaidnieks uzbruka Odesas apgabala ostu infrastruktūrai - septiņi mirušie, 15 ievainotie," sociālajos medijos paziņoja Kipers.
Trieciens izraisīja ugunsgrēku kravas automašīnu stāvvietā.
Krievija pēdējās nedēļās ir uzbrukusi Odesas apgabala loģistikai un enerģētikas infrastruktūrai, dodot triecienu tiltam uz Moldovas robežas un pārtraucot energoapgādi un apkuri simtiem tūkstošu cilvēku ziemas salā.
Šajos uzbrukumos nodarīti bojājumi arī civiliem kuģiem ar ārvalstu karogiem odesas apgabala ostās.
Ukraina pirms tam piektdien paziņoja, ka trāpījusi Krievijas "ēnu flotes" tankkuģim Vidusjūras neitrālajos ūdeņos. Tas bija pirmais Ukrainas trieciens šajā jūrā gandrīz četrus gadus ilgā kara laikā.
Ukraina šomēnes deva triecienus arī Krievijas "ēnu flotes" kuģiem Melnajā jūrā.
Dronu triecienā Kaspijas jūrā cietusi trešā Krievijas naftas platforma
Ukraina nedēļas laikā Kaspijas jūrā veikusi triecienu jau trešajai Krievijas naftas ieguves platformai, kas pieder uzņēmumam "Lukoil", ziņu aģentūrai "Interfax-Ukraina" pavēstīja avots Ukrainas Drošības dienestā (SBU).
Trieciens veikts ar SBU īpašo operāciju centra "Alfa" tālās darbības droniem.
"Šoreiz "būkšķis" piemeklēja urbšanas platformu [Valērija Greifera vārdā nosauktajā] atradnē "Rakušečnoje". Drona kamera fiksēja veiksmīgu trāpījumu platformas gāzes turbīnas iekārtas zonā," sacīja aģentūras sarunbiedrs.
Iepriekš SBU droni Kaspijas jūrā trāpījuši Filanovska un Korčagina naftas ieguves platformām. Triecienu rezultātā ieguves procesi tur apturēti.
"SBU turpina sistemātiski samazināt naftas dolāru ieņēmumus Krievijas kara budžetā. Visi objekti, kas nodrošina finansējumu agresijai pret Ukrainu, ir absolūti leģitīmi mērķi," rezumēja aģentūras sarunbiedrs.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.