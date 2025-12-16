Par iespējamām romantiskām attiecībām starp nesen šķīrušos bokseri un Rīgas domes deputātu Mairi Briedi un batutu fitnesa treneri Aleksandru Kurusovu vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Šoruden, piedaloties realitātes šovā "Slavenības. Bez filtra", Kurusova savas 40. jubilejas priekšvakarā atklāti runāja par dzīvi, vecumu un vēlmi nākotnē izveidot ģimeni. Viņa uzsvēra, ka jūtas jaunāka par saviem gadiem un, neraugoties uz pārdzīvojumiem par laika ritējumu, turpina aktīvi dzīvot un strādāt ar sevi.
Aleksandra publiski ļāvusi noprast, ka vairs nav pilnībā brīva sieviete,
tomēr savu iespējamo partneri līdz šim nav atrādījusi ne šovā, ne sabiedrībā.
Pēdējā laikā izskan runas, ka
Kurusovas sirdi ir iekarojis tieši Mairis Briedis.
Šīs baumas pastiprina fakts, ka raidījuma laikā Aleksandra sākusi apmeklēt boksa treniņus pie Brieža. Skatītājiem manāms, ka Maira klātbūtnē Aleksandra jūtas īpaši labi un staro, savukārt bokseris kļuvis smaidīgāks un izrāda pastiprinātu uzmanību.
