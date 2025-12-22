Raidījumā “Ģimene burkā” Kuģu ģimene devusies izbraukt ar jauno Rīgas panorāmas ratu, taču pirms tam jātiek galā ar kādu misēkli – Uģis un Atuls iekāpuši izkārnījumos.
“Mūsu ģimenē parasti ir piedzīvojumi, un mūsu šodienas lielākais piedzīvojums ir Atuls, kaka, un arī man ir kaka. Uz apaviem,” stāsta Uģis. Tīrot izkārnījumus no apaviem, viņš atzīst: “Mums līdz tai kultūrai aiz sevis savākt vēl ir jāizaug. Bet tas esot uz laimi, ja iekāpj kakās!”
Dodoties uz panorāmas ratu, Uģis jautā bērniem, vai viņiem patīk pavadīt laiku ar vecākiem. Vecākais dēls Tamals pārsteidz abus, atklājot, ka viņam vairāk patīk pavadīt laiku ar tēti, nevis mammu. Izrādās, ka iemesls ir meklējams faktā, ka Uģis pērk dēlam saldējumu.
Uzvaras parkā ģimene ierauga kādu koku, kuru rotā latvju zīmes. “Bērni, šis ir Auseklītis, bet tas - Ugunskrusts. Mēs zinām, no kurienes tās nāk?” jautā Uģis, bet Linda atbild, ka, viņasprāt, no pagāniem. Uģis secina: “Labi, neapkaunosim sevi kameras priekšā.”
Aizkadrā viņš skaidro, ka nejūtas kā zīmju eksperts, turklāt nesen kritis sociālo tīklu lietotāju nežēlastībā par viņa vēstures zināšanām. “Tāpēc es teikšu, ka neko daudz nezinu par šīm zīmēm,” tā Uģis.
