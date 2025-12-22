ASV Tieslietu ministrija atjaunojusi ar prezidentu Donaldu Trampu saistītu fotogrāfiju publiskajā dokumentu bāzē, kas ietver daļu no pedofilijā un cilvēktirdzniecībā apsūdzētā finansista Džefrija Epstīna lietas materiāliem.
Fotogrāfijā redzams galds ar atvērtu atvilktni, kur atrodas kaudzīte ar fotogrāfijām, tai skaitā foto, kur Tramps ir kopā ar bikini tērptām sievietēm. Šis Trampa foto uzņemts pirms viņš kļuva par prezidentu.
Tieslietu ministrija svētdien platformā "X" paziņoja, ka attēls tika izņemts no datu bāzes piesardzības dēļ, lai noskaidrotu, vai fotogrāfijā nav redzams kāds no Epstīna upuriem. Pēc tam, kad šādas norādes netika atrastas, attēls tika atkārtoti publicēts bez jebkādām izmaiņām vai rediģēšanas, apgalvo ministrija.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā.
Tiesu tā arī nesagaidījis, Epstīns izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.
Trampa saikne ar Epstīnu ir labi dokumentēta, taču viņš ir centies no sava bijušā drauga distancēties.
Pakļaujoties republikāņu politiskajam spiedienam, Tramps pagājušajā mēnesī parakstīja likumprojektu, kas Tieslietu ministrijai deva 30 dienas, lai publiskotu lielāko daļu ar Epstīnu saistīto lietu un saziņas, tostarp informāciju par izmeklēšanu saistībā ar viņa nāvi federālajā cietumā. Ministrija piektdien publiskoja šos materiālus, bet tie ir stipri rediģēti, un vairāki dokumenti pēc tam tika atkal izņemti no datu bāzes, tai skaitā minētā fotogrāfija, kas saistīta ar Trampu.
Tramps ministrijas publiskotajos dokumentos gandrīz nav manāms, un nelielais skaits viņa fotogrāfiju ir bijis publiski pieejams jau vairākus gadu desmitus.
