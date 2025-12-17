12. novembra izsaukumu pie kādas seniores Salacgrīvā medmāsa Ilze atcerēsies visu mūžu. Todien viņa devās sniegt neatliekamu palīdzību pacientei, taču notikumi izvērtās tā, ka par dzīvību nācās cīnīties pašai. Pēc suņu uzbrukuma medmāsai veiktas četras smagas operācijas.
Liktenīgajā dienā kādai seniorei bija steidzami jāievada medikamenti. Medmāsa Ilze stāsta, ka zinājusi par agresīvu suņu klātbūtni īpašumā, tādēļ pirms vizītes doktorāta darbinieki bija brīdinājuši ģimeni. Tomēr, ierodoties uz vietas, izrādījās, ka suņi nav norobežoti, bet to īpašnieki atrodas darbā.
Suņu saimniece Santa stāsta, ka saņēmusi zvanu ar informāciju par notikušo.
Viņai paziņots, ka suns jau satvēris medmāsu aiz kājas un lūgts steidzami ierasties piesiet dzīvniekus,
taču tobrīd viņa neesot varējusi pamest darbu. Tāpat ierasties nevarējis arī vīrs. Saimniece ieteikusi medmāsai pagaidīt automašīnā līdz brīdim, kad kāds varētu atbraukt.
Ilze atceras, ka
sāpes bijušas neizturamas,
tomēr viņa visu laiku saglabājusi samaņu, līdz ar sakostiem zobiem atgriezusies atpakaļ savā darbavietā. Tur kolēģi snieguši pirmo palīdzību un izsaukuši Neatliekamo medicīnisko palīdzību.
Kolēģe Ilona Balode stāsta, ka, novelkot Ilzes virsdrēbes un pārgriežot halātu,
redzētais bija šokējošs.
Suņi, kas uzbruka medmāsai, joprojām uzturas nama pagalmā. To saimniece uzsver, ka dzīvnieki ir ģimenes locekļi un tie netiks ne iemidzināti, ne kā citādi sodīti.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu