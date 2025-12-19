Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis žurnālistiem atklājis, ka ASV sākotnēji ierosinājusi dalīt kontroli pār Zaporižjas atomelektrostaciju (AES) un uzsvēra, ka, viņaprāt, tas būtu netaisnīgs risinājums.
Prezidents norādīja, ka Zaporižjas AES liktenis ir viens no neatrisinātajiem jautājumiem ASV vadītajos centienos izbeigt Krievijas uzsākto karu Ukrainā.
"ASV piedāvāja, viņuprāt, kompromisu, ka stacijai kaut kādā veidā ir jāeksistē, jāstrādā un [tā] kaut kādās proporcijās jādala starp trim. Es viņiem teicu, (..) ka uzskatu to par netaisnīgu," atklāja Zelenskis.
Krievi okupēja Zaporižjas AES 2022. gada pavasarī.
ANO Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras (IAEA) ģenerāldirektors Rafaels Grosi novembra beigās paziņoja, ka Zaporižjas AES būs nepieciešams īpašs statuss, ja tiks panākta vienošanās par Krievijas uzsāktā kara izbeigšanu.
ASV ierosinātā miera plāna sākotnējā versijā, kurā bija 28 punkti, bija teikts, ka Zaporižjas AES darbības uzsākšanu uzraudzīs IAEA un saražotā elektroenerģija tiks sadalīta starp Krieviju un Ukrainu.
Ukrainas droni devuši triecienu Belbekas lidlaukam
Ukrainas drošības dienesta īpašo operāciju centra "A" droni naktī uz cetrtdienu veikuši triecienu Belbekas lidlaukam okupētajā Krimas pussalā, paziņojis Ukrainas drošības dienests.
Trieciena rezultātā iznīcināta vai bojāta krievu kara tehnika simtiem miljonu ASV dolāru vērtībā.
Ukraiņu droni trāpījuši diviem tālas darbības radaru kompleksiem "Nebo-SVU".
Trāpīts arī radaram 92N6, kas ir zeme-gaiss raķešu sistēmas S-400 sastāvdaļa, raķešu sistēmai "Pancirj-S2" un iznīcinātājam MiG-31.
Aptauja
Vai Vladimirs Putins varētu izmantot kodolieročus?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.