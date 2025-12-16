Slimību profilakses un kontroles centrs informējis, ka decembra sākumā novērots straujš saslimstības ar gripu pieaugums.
Saslimstība palielinājusies visās vecuma grupās, bet visvairāk tā konstatēta bērniem vecuma grupā līdz 14 gadiem. Tāpat mediķi novēro vairāk pacientu ar elpceļu infekciju simptomiem. Lai mazinātu inficēšanās risku, iedzīvotāji tiek aicināti izvairīties no vietām ar lielu cilvēku pulcēšanos, regulāri vēdināt telpas, ievērot elpceļu higiēnu, bieži mazgāt un dezinficēt rokas, kā arī valkāt ķirurģiskās maskas vai respiratorus, atrodoties sabiedriskās vietās, jo īpaši riska grupu pacientiem.
