Indijas policija otrdien pavēstīja, ka viens no diviem šāvējiem Sadžids Akrams, kas svētdien Sidnejā sarīkoja slaktiņu Hanukas svinību gaitā, bija Indijas pilsonis.
Otrs šāvējs, Sadžida Akrama dēls Navids, ir Austrālijas pilsonis, liecina Austrālijas varasiestāžu dati.
"Sadžids Akrams ir dzimis Haidarābādā, Indijā. Viņš emigrēja uz Austrāliju darba meklējumos pirms aptuveni 27 gadiem, 1998. gada novembrī," teikts Indijas Telanganas štata policijas paziņojumā.
"Saskaņā ar informāciju, kas iegūta no viņa radiniekiem Indijā, Sadžidam Akramam pēdējo 27 gadu laikā bija ierobežoti kontakti ar ģimeni Haidarābādā," teikts paziņojumā.
Telanganas policijai nav "nekādu nelabvēlīgu datu" par Sadžidu Akramu laikā, kad viņš vēl dzīvoja Indijā.
Atbilstoši ģimenes locekļu teiktajam, viņi neko nav zinājuši par Sadžida Akrama radikālajiem uzskatiem, norādīja policija.
"Šķiet, ka faktoriem, kas izraisīja Sadžida Akrama un viņa dēla Navida radikalizēšanos, nav nekāda sakara ar Indiju vai kādu vietējo ietekmi Telanganā,"
teikts paziņojumā.
Austrālijas policijai svētdien Sidnejā atklājot uguni uz uzbrucējiem, Sadžids Akrams tika nogalināts.
Jau vēstīts, ka svētdien Sidnejā parkā pie Bondi pludmales divi uzbrucēji raidīja šāvienus uz jūdaistu Hanukas svētku dalībniekiem, 15 cilvēkus nogalinot un 41 ievainojot.
Masu apšaude Hanukas svētku pasākumā Sidnejā bija terorakts, ko iedvesmojusi teroristu organizācija "Islāma valsts", otrdien pauda Austrālijas federālās policijas komisāre Krisija Bareta.
Abi šāvēji pagājušajā mēnesī bija devušies uz Filipīnām, un viņu brauciena mērķis un saturs tiks izmeklēts, pavēstīja Jaundienvidvelsas štata policijas komisārs Mals Lanjons.
