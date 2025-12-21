ASV Tieslietu ministrija publiskojusi daļu pedofilijā un cilvēktirdzniecībā apsūdzētā finansista un prezidenta Donalda Trampa bijušā drauga Džefrija Epstīna lietas materiālu, taču nepilnīgā dokumentu bāze nav atklājusi nozīmīgu informāciju par viņa lietu vai viņa sakariem ar bagātām un ietekmīgām personām.
Materiālos iekļautas fotogrāfijas ar slaveniem cilvēkiem, kuri pavadīja laiku kopā ar Epstīnu gados, pirms viņš nonāca aizdomās, tostarp daži atklāti eksprezidenta Bila Klintona fotoattēli, kurš lidojis ar Epstīna lidmašīnu un uzaicinājis viņu uz Balto namu gados, pirms finansists tika apsūdzēts likumpārkāpumos. Taču, izņemot dažus labi zināmus attēlus, nebija gandrīz nekādu materiālu, kas būtu saistīti ar Trampu.
Materiāli, kas lielākoties sastāv no attēliem, bet ietver arī zvanu žurnālus, zvērināto liecības, interviju stenogrammas un citus dokumentus, tika saņemti ar cerībām, ka tie varētu sniegt līdz šim detalizētāko ieskatu par Epstīna lietu.
Vēstulē Kongresam ģenerālprokurora vietnieks Tods Blanšs rakstīja, ka Tieslietu ministrija turpina pārskatīt tās rīcībā esošās lietas, dažus dokumentus neizpauž saskaņā ar izņēmumiem, kas paredzēti cietušo aizsardzībai, un ka līdz gada beigām sagaida papildu informācijas atklāšanu.
Tramps, kurš gadiem ilgi draudzējās ar Epstīnu, pirms abi izšķīrās, mēnešiem ilgi centās panākt, lai šie dokumenti netiktu publiskoti.
Taču, pakļaujoties republikāņu politiskajam spiedienam, Tramps pagājušajā mēnesī parakstīja likumprojektu, kas Tieslietu ministrijai deva 30 dienas, lai publiskotu lielāko daļu ar Epstīnu saistīto lietu un saziņas, tostarp informāciju par izmeklēšanu saistībā ar viņa nāvi federālajā cietumā. Likums noteica termiņu līdz piektdienai.
Tramps dokumentos gandrīz nav manāms, un nelielais skaits viņa fotogrāfiju ir bijušas publiski pieejamas jau vairākus gadu desmitus. Starp tām ir divas, kurās Tramps un Epstīns pozē kopā ar tagadējo pirmo lēdiju Melāniju Trampu 2000. gada februārī pasākumā viņa kūrortā "Mar-a-Lago".
Trampa saikne ar Epstīnu ir labi dokumentēta, taču viņš ir centies no sava bijušā drauga distancēties.
Starp citiem ievērojamiem Epstīna kontaktiem ir bijušais princis Endrjū, kurš piektdien publiskotajā fotogrāfijā redzams, tērpies smokingā un guļot uz vairāku sēdošo sieviešu klēpjiem, kuras ir tērpušās svētku tērpos. Arī popzvaigzne Maikls Džeksons parādās vairākās fotogrāfijās, tostarp vienā no tām viņš redzams blakus smaidošam Epstīnam.
Atšķirībā no Trampa, Klintons materiālos ir pamanāmā vietā, lai gan ierakstos nav skaidrojuma par to, kā bijušā prezidenta fotogrāfijas ir saistītas ar kādu izmeklēšanu vai ar tām saistīto kontekstu.
Dažās fotogrāfijās viņš redzams privātā lidmašīnā, tostarp vienā no tām sieviete, kuras seja ir rediģēta, sēž viņam līdzās, apskaujot viņu ar roku. Citā fotogrāfijā viņš redzams baseinā kopā ar Epstīna ilggadējo uzticības personu, britu sabiedrības dāmu Gīsleinu Maksvelu, un personu, kuras seja arī ir rediģēta. Viņš redzams arī džakuzi kopā ar sievieti, kuras seja ir rediģēta.
Jau iepriekš publiski bija pieejams apjomīgs Epstīna dokumentu klāsts, tostarp lidojumu žurnāli, adrešu grāmatiņas, e-pasta sarakste, policijas ziņojumi, zvērinātās tiesas ieraksti, liecības tiesas zālē un liecību stenogrammas.
Republikāņu kongresmeņi pagājušajā mēnesī publiskoja Epstīna mantojuma dokumentus 23 000 lappušu apjomā, un Pārstāvju palātas demokrāti pievērsa uzmanību e-pasta vēstulēm, kurās pieminēts Tramps. Tomēr nav pierādījumu, ka viņš būtu bijis iesaistīts noziegumos.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā.
Tiesu tā arī nesagaidījis, Epstīns izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam.
