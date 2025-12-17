Latvijas kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane otrdien Francijā Pasaules kausa posmā slalomā izcīnīja augsto desmito vietu, otrajā braucienā uzrādot dalītu piekto labāko rezultātu kopā ar sacensību uzvarētāju, titulēto ASV sportisti Mikaelu Šifrinu.
Pirmajā braucienā Ģērmane startēja ar 24. numuru 67 dalībnieču konkurencē un finišā tobrīd ieņēma 17. vietu, bet no vēlāk startējušajām sportistēm viņu apsteidza tikai divas. Otrajā trasē latviete sacensības sāka kā 12. un uzrādīja labāko laiku starp iepriekš startējušajām slēpotājām. No atlikušajām 18 konkurentēm divu braucienu summā Ģērmani pārspēja vien deviņas.
Pārliecinošu uzvaru izcīnīja Šifrina, kura bija ātrākā pirmajā braucienā un spēja saglabāt pārsvaru arī otrajā.
Zīmīgi, ka otrajā trasē viņas rezultāts bija identisks Ģērmanes laikam – 52,73 sekundes.
Otro vietu ieguva šveiciete Kamilla Rasta, kura summā atpalika 1,55 sekundes, bet trešā bija vāciete Emma Aikere (+1,71), par astoņām sekundes simtdaļām apsteidzot austrieti Katrīnu Trupi. Ģērmane no uzvarētājas atpalika 3,57 sekundes, turklāt līdz devītajai vietai viņai pietrūka vien 0,16 sekundes.
Šifrina šosezon uzvarējusi visos četros Pasaules kausa slaloma posmos un ar 400 punktiem ir disciplīnas līdere. Ģērmane, kura šajā sezonā nestartēja posmā ASV, ar 54 punktiem ieņem 15. vietu slaloma kopvērtējumā. Visu disciplīnu summā Šifrina ir pārliecinoša līdere, kamēr Ģērmane, startējot tikai slalomā, atrodas dalītā 42. pozīcijā.
Sezonas pirmajās sacensībās Somijā Ģērmane atgriezās Pasaules kausā pēc gandrīz gada pauzes,
otrajā braucienā sasniedzot piekto labāko laiku un summā ieņemot 21. vietu. Otrajā posmā viņa finišēja 14. pozīcijā.
Iepriekšējā, 2024./2025. gada sezonā, Ģērmane trīs reizes izcīnīja astoto vietu Pasaules kausa slaloma sacensībās, kas ir neatkarīgās Latvijas rekords. Finālsacensībās viņa ierindojās 14. vietā. Tāpat 2024. gada sākumā Ģērmane kļuva par pasaules junioru čempioni slalomā.
