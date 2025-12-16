Austrālijas lielpilsētas Sidnejas pludmalē svētdien ebreju svētku laikā pastrādātais terorakts, kurā divi uzbrucēji nogalināja 15 cilvēkus un vairākus desmitus ievainoja, uzjundījis jautājumus par antisemītisma pieaugumu Austrālijā un citviet pasaulē, kā arī licis meklēt pareizāko atbildi, lai šāds slaktiņš neatkārtotos.
Terorakta upuru vidū ir gan desmit gadus veca meitene, gan arī astoņdesmit septiņus gadus vecs vīrietis, kurš izdzīvoja holokaustā.
Ieradies ar studenta vīzu
Austrālijas varasiestādes nav sniegušas ļoti plašu informāciju par terorakta sarīkotājiem. Zināms, ka uzbrucēji bijuši tēvs un dēls. Tēvs apšaudē ar policiju nogalināts, bet dēls ir ievainots un pašlaik atrodas slimnīcā. Austrālijas mediji nogalināto šāvēju identificējuši kā piecdesmit gadus veco Sadžidu Akramu, bet ievainotais esot viņa divdesmit četrus gadus vecais dēls Navēds Akrams. Gados vecākais šāvējs 1998. gadā Austrālijā ieradies ar studenta vīzu. Varasiestādes pagaidām nav atklājušas viņa izcelsmes valsti. Zināms, ka jaunākais šāvējs ir dzimis Austrālijā un ir tās pilsonis. Uzbrukums tika sarīkots Hanukas svētku laikā tūristu iecienītajā Bondi pludmalē Sidnejā. Austrālijas premjers Entonijs Albanīzs uzbrukumu nosaucis par antisemītisma motivētu teroraktu. Valdības vadītājs pavēstīja, ka gados jaunākais uzbrucējs iepriekš ir nonācis Austrālijas drošības dienestu redzeslokā, tomēr netika atzīts par draudu. Austrālijas sabiedriskā raidorganizācija ABC vēsta, ka izmeklēšanā tolaik mēģināts noskaidrot, vai Navēdam Akramam ir saistība ar teroristiskā grupējuma "Islāma valsts" Sidnejas atzaru. Austrālijas izmeklētāji tagad uzskatot, ka abi šāvēji pirms terorakta sarīkošanas esot solījuši uzticību "Islāma valstij", ziņo ABC. Teroristu automašīnā esot atrasti šī grupējuma karogi.
Saistībā ar teroraktu Sidnejā lielu uzmanību izpelnījies kāds vīrietis, kurš, kā redzams publiskotā video, uzbrukuma laikā atbruņoja vienu šāvēju, bet vēlāk tika sašauts un tagad atrodas slimnīcā. Viņš identificēts kā Ahmeds al Ahmeds, kurš ir četrdesmit trīs gadus vecs sīriešu izcelsmes augļu veikala īpašnieks. Viņu slimnīcā apmeklēja Jaundienvidvelsas štata premjerministrs Kriss Minnss.
"Ahmeds ir reālās dzīves varonis. Pagājušajā vakarā viņa neticamā varonība bez šaubām izglāba neskaitāmas dzīvības, kad viņš atbruņoja teroristu, uzņemoties milzīgu personīgu risku,"
platformā "Facebook" rakstīja Minnss. Ahmeda atbalstam līdz pirmdienai platformā "GoFundMe" bija saziedoti vairāk nekā 1,4 miljoni Austrālijas dolāru (790 000 eiro).
Ieroču jautājums
Austrālijas premjerministrs Albanīzs pirmdien pēc kabineta sēdes paziņoja par plāniem padarīt vēl stingrākus jau tā diezgan stingros valsts ieroču aprites likumus. Premjers plāno noteikt, ka turpmāk ieroču turēšanas atļauju drīkstēs saņemt tikai Austrālijas pilsoņi, turklāt šī atļauja būs ik pēc noteikta laika jāatjauno. Tāpat tiks ierobežots šaujamieroču skaits un to veidi, ko drīkstēs iegādāties. Valdība arī grib paātrināt darbu pie vienota nacionālā šaujamieroču reģistra, kur tiktu apkopota informācija no visiem Austrālijas štatiem un teritorijām. Apskatnieki vērtē, ka šo priekšlikumu pieņemšana būtu uzskatāma par nozīmīgāko ieroču kontroles reformu kopš 1996. gada, kad Tasmānijā kāds šāvējs ar pusautomātiskajiem ieročiem nogalināja 35 cilvēkus. Drīz pēc šī slaktiņa Austrālijā piekļuve ieročiem tika padarīta ievērojami sarežģītāka. Apskatnieki norāda, ka gadu desmitos kopš reformu ieviešanas ar šaujamieročiem saistīto nāvju skaits ir bijis diezgan neliels, lai arī pašu šaujamieroču skaits atkal sācis augt un jau pārsniedzis 1996. gada rādītājus. Pašlaik Austrālijā, kurā dzīvo aptuveni 28 miljoni iedzīvotāju, ir vairāk nekā četri miljoni oficiāli reģistrētu šaujamieroču. Zināms, ka apšaudē bojā gājušajam Sadžidam Akramam bijusi ieroču turēšanas atļauja un viņš likumīgi bija iegādājies sešus šaujamieročus.
Austrālijas ebreju organizācijas savukārt aicinājušas valdību nopietni vērsties tieši pret antisemītismu,
kas īpaši vērsies plašumā, kopš 2023. gada 7. oktobrī uzliesmoja Izraēlas un teroristiskā grupējuma "Hamās" karš. "Valdība iecēla antisemītisma lietu komisāru, kas sniedza dažas rekomendācijas, kuras vēl nav apstiprinātas," intervijā telekanālam CNN norādīja Austrālijas Ebreju kopienas vadītājs Roberts Gregorijs. Īpaši jūtami antisemītisms esot izplatījies Austrālijas universitātēs un medijos, piebilda ebreju kopienas vadītājs. Savukārt premjera runas par ieroču kontroli ir uzmanības "novēršana", kas nopietnas pārmaiņas neradīs, jo nerisina problēmas sakni, norādīja Gregorijs. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pēc terorakta Sidnejā paziņoja, ka sarunā ar Albanīzu brīdinājis par antisemītisma izplatību, ko veicinās Palestīnas atzīšana. Austrālijas premjers tikmēr paudis, ka neredz saistību starp Kanberas lēmumu atzīt Palestīnu un teroraktu ebreju svētkos. "Lielākā daļa pasaules atzīst, ka divu valstu risinājums ir pareizākais ceļš Tuvajos Austrumos," norādīja Albanīzs, kura vadītā valdība septembrī kopā ar vairākām citām valstīm atzina Palestīnas valstiskumu.
