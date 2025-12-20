Aleksandrs Sokurovs ir ievērojams krievu kinorežisors. Viņa agrīnās spēlfilmas tika aizliegtas Padomju Savienībā. Filma "Sērojošā vienaldzība" 1987. gadā tika nominēta "Zelta lācim" Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā. Savukārt 2011. gadā par filmu "Fausts" Venēcijas Starptautiskajā kinofestivālā ieguva "Zelta lauvas" balvu.

Neuzskaitīšu visus viņa panākumus kinematogrāfijā. To ir daudz. Režisors vēl ir tā sauktās Krievijas prezidenta Cilvēktiesību padomes loceklis, kurš nebaidās iebilst prezidentam.

Tā 2016. gadā Sokurovs aicināja Putinu pārskatīt spriedumu pret ukraiņu kinorežisoru Oļegu Sencovu, kuru arestēja Krievijas okupētajā Krimā. Viņam 2015. gadā piesprieda 20 gadus stingra režīma kolonijā par teroristiskas grupas (patiesībā – kino uzņemšanas grupas) vadīšanu. Putins atteicās to darīt, tikai 2019. gadā ieslodzīto apmaiņas procesā Sencovs atgriezās dzimtenē.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē