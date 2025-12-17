Otrdien Talsu novada Lībagu pagastā notikusi smaga ceļu autoavārija, kurā pēc divu automašīnu frontālas sadursmes dzīvību zaudējis viens cilvēks, informēja Valsts policija.
Negadījums noticis ap pulksten 13, kad sadūrās vieglā automašīna "Opel" un kravas transportlīdzeklis "IVECO". Avārijā bojā gāja "Opel" vadītājs. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, un policija turpina skaidrot sadursmes apstākļus.
Raidījumam "Degpunktā" zināms, ka sadursmi izraisīja vieglā auto vadītājs, kurš iebraucis pretējā joslā. Uz ceļa nav palikuši bremzēšanas nospiedumi, tāpēc uzskatāms, ka kravas auto vadītājam nebija iespēju no avārijas izvairīties. Viņš ar traumām nogādāts slimnīcā, raidījumam sacīja policija.
Aizvadītajā diennaktī Latvijā kopumā reģistrēti 143 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 16 cilvēki. No tiem 12 traumas guvuši Rīgas reģionā. Starp cietušajiem bijuši arī trīs gājēji un viens velosipēdists.
Ceļu satiksmes uzraudzības jomā policija pieņēmusi 379 administratīvo pārkāpumu lēmumus, tostarp 131 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un vienu par agresīvu braukšanu.
Tāpat sākti četri kriminālprocesi par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, kā arī viens kriminālprocess par braukšanu iespējamo narkotisko vielu ietekmē.
Aptauja
Kāds ir jūsu biežākais LASI.LV apmeklējuma laiks?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu