Šajā laikā, kad daudzi slimo, Skrides Sirds klīnikas pneimonologs Diāna Ērgle TV24 raidījumā "Ārsts atbild" piekodina būt uzmanīgiem medikamentu izvēlē un bez vajadzības nelietot antibiotikas.
"Jo vairāk mēs nepamatoti lietosim antibiotikas, jo lielāka ir iespēja, ka nākamreiz, kad tās vajadzēs, tās vairs nestrādās. Ir daudz baktēriju, kas kļūst aizvien nejutīgākas pret antibiotikām, mēs ar to saskaramies ikdienā, un situācija tikai pasliktinās. Mums ir pacienti, kas saslimst ar infekcijām un mēs nevaram piedāvāt nevienas antibiotikas, jo pacientam ir rezistence pret visu, izņemot varbūt vienu līdzekli, kas var bojāt nieres vai izraisīt citas smagas blakusparādības," tā Ērgle.
