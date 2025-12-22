Kremlis paziņojis, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir gatavs tikties ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs ar šādu paziņojumu nāca klajā svētdien publicētā intervijā Krievijas propagandas medijam "RIA Novosti".
Makrona birojs atzinīgi novērtēja Kremļa paziņojumu.
Francijas prezidents piektdien izteicās, ka Eiropai un Ukrainai varētu būt lietderīgi atkal sākt runāt ar Putinu, lai tiešā veidā iesaistītos sarunās ar Maskavu par Krievijas uzsāktā kara Ukrainā izbeigšanu.
"Apsveicami, ka Kremlis ir publiski piekritis šādai pieejai. Tuvākajās dienās mēs pieņemsim lēmumu, kā labāk virzīties uz priekšu," paziņoja Elizejas pils.
Vienlaikus Francijas prezidenta birojs uzsvēra, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Eiropas partneri tiks pilnībā informēti par jebkurām sarunām ar Maskavu.
Kremlis noraida trīspusēju sarunu formātu ar ASV un Ukrainu
Kremlis svētdien noliedza, ka tiktu plānotas trīspusējas sarunas starp Ukrainu, Krieviju un ASV.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien paziņoja, ka ASV ir ierosinājušas rīkot miera sarunas kopā ar Ukrainas un Krievijas un, iespējams, arī Eiropas valstu pārstāvjiem.
"Amerikas Savienotās Valstis teica, ka rīkos atsevišķu tikšanos ar Krievijas pārstāvjiem, un, cik es saprotu, viņi ierosināja šādu formātu: Ukraina, Amerika, "krievi" - un, tā kā tur ir arī Eiropas pārstāvji, tad, iespējams, arī Eiropa. Kāpēc es saku, iespējams? Tāpēc, ka būtu loģiski rīkot šādu kopīgu tikšanos," sacīja Zelenskis.
Taču pēc tam viņš žurnālistiem atzina, ka "nav pārliecināts, ka no tā varētu rasties kaut kas jauns," un aicināja ASV pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai tā izbeigtu karu.
Krievijas diktatora Vladimira Putina ārpolitikas padomnieks Jurijs Ušakovs šodien paziņoja, ka "pašlaik neviens nav nopietni apspriedis šo iniciatīvu [par trīspusējām sarunām], un, cik man zināms, tā netiek gatavota".
Ušakovs arī apgalvoja, ka viņš nav redzējis pārskatīto ASV priekšlikumu par kara izbeigšanu pēc sarunām starp ASV, Ukrainas un Eiropas komandām.
