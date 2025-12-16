Grupas "Līvi" dalībnieks Ainars Virga nesen nonācis slimnīcā, radot satraukumu draugu un paziņu lokā. Publiskajā telpā izskanēja bažas par nopietnām sirds problēmām, taču mūziķis žurnālam "Privātā Dzīve" apstiprinājis, ka šobrīd viņa veselības stāvoklis ir stabils un ieplānotie koncerti netiks atcelti.
Virga atklāj, ka decembra sākumā piedzīvojis sirdslēkmi, lai gan pirms tam juties labi un nebija izjūtis ne pārslodzi, ne emocionālu spriedzi.
Naktī pamodies ar dedzinošu sajūtu krūšu rajonā, ko sākotnēji noturējis par kuņģa vai elpceļu problēmām.
Situācijai pasliktinoties, viņš sazinājies ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.
"Jā, man bija infarkts! Pat mazliet neērti šo vārdu lietot, zinot, cik nopietnas sekas ir citiem cilvēkiem,"
sacījis Virga.
Slimnīcā mediķi nekavējoties veikuši nepieciešamās procedūras. Mūziķis stāsta, ka viss noritējis mierīgi un profesionāli — īsā laikā viņam ievietots stents, un pēc narkozes viņš jau drīz varējis doties mājās. Pašlaik Ainars Virga jūtas labi un ir gatavs turpināt aktīvu radošo darbību.
