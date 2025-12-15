Cilvēku iepirkšanās paradumi mainās, arī laukos. Laucinieki kļuvuši mobilāki – ar auto var braukt iepirkties uz pilsētas lielveikalu daudziem nav problēmu. Tomēr arī mazie lauku veikali saglabā savu īpašo nozīmi – tie ir tuvāk, personiskāki un pielāgoti vietējo iedzīvotāju vajadzībām. Bieži vien cilvēki atzīst, ka kādām preces ir pat lētākas mazajos veikalos nekā pilsētu lielveikalos, kas vilina ar akcijām.
Pagastu veikali arī kā mazi sabiedriskie centri, kur cilvēkiem satikties, pārrunāt dzīvi, saņemt novada pašvaldības izdevumu un, kad notiek kaut kāda parakstu vākšana, tad to bieži vien var izdarīt arī veikalā. Tomēr komersantiem nesokas viegli, lai mazos veikalus uzturētu, īpaši ņemto vērā, ka iedzīvotāju skaits laukos samazinās.
"Latvijas Avīze" kopā ar reģionālajiem medijiem pēta situāciju saistībā ar lauku veikalu pieejamību un ar kādiem izaicinājumiem jāsastopas ne tikai iedzīvotājiem, bet arī veikalniekiem. Rakstus varēsit lasīt laikrakstā "Latvijas Avīze" un portālā "Lasi.lv", bet šajā reizē vēlamies noskaidrot jūsu viedokli.
Aptauja
Vai jums ir svarīga mazo veikalu pastāvēšana pagastos?
Publikācija tapusi projektā “Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam”, kurā “Latvijas Avīze” sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Brīvā Daugava", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un “Ziemeļlatvija”.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild “Latvijas Avīze”.