Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstījis likumu, kas okupēto teritoriju administrācijām dod tiesības konfiscēt no šīm teritorijām izbraukušo ukraiņu mājokļus, vēsta Krievijas mediji.
Runa ir par grozījumiem Krievijas konstitucionālajā likumā, ko 9. un 10. decembrī apstiprināja parlamenta abas palātas.
Saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem okupācijas administrācijām tiek dotas tiesības konfiscēt dzīvojamās mājas, dzīvokļus un atsevišķas telpas, kas atzītas par tādām, kam it kā ir "bezsaimnieka īpašuma" pazīmes.
Šajā kategorijā tiks iekļauts arī īpašums, kā īpašnieku nav iespējams identificēt, vai arī gadījumos, kad nav derīgu īpašumtiesības apliecinošu dokumentu.
Pēc konfiskācijas procedūras pabeigšanas īpašums tiek nodots okupācijas administrācijai.
Likumā definētas vairākas tā turpmākās izmantošanas iespējas - mājokļus var piešķirt iedzīvotājiem, kas zaudējuši mājokli karadarbības dēļ, vai izmantot kā dienesta dzīvokļus amatpersonām, militārpersonām, ierēdņiem, drošības iestāžu darbiniekiem, kā arī skolotājiem un ārstiem.
Turklāt konfiscēto nekustamo īpašumu atļauts izīrēt saskaņā ar Krievijas Mājokļu kodeksu vai saskaņā ar sociālās nomas līgumiem piešķirt cilvēkiem, kas oficiāli iekļauti mājokļu rindā.
Šie noteikumi būs spēkā līdz 2030. gadam.
Ja pēc konfiskācijas parādīsies īpašnieks, viņš saņems naudas kompensāciju, taču šādas tiesības būs tikai Krievijas pilsoņiem.
Maksājumu mehānismu noteiks okupācijas administrācija.
Ukraina un Krievija veikušas apmaiņu ar civiliedzīvotājiem
Ukraina un Krievija uz Ukrainas un Baltkrievijas robežas veikušas apmaiņu ar civiliedzīvotājiem, otrdien pavēstīja amatpersonas.
Dzimtenē atgriezušies 60 ukraiņi, pavēstīja Ukrainas pilnvarotais cilvēktiesību jautājumos Dmitro Lubinecs.
Savukārt Krievijas ziņu aģentūra TASS vēsta, ka apmaiņas ietvaros Krievijas pusei nodoti 15 Krievijas pilsoņi.
Lubinecs platformā "Facebook" pauda, ka viņam bijusi tikšanās ar Krievijas pilnvaroto cilvēktiesību jautājumos Tatjanu Moskaļkovu un ka tikšanās rezultātā notikusi ģimeņu atkalapvienošanās procedūra.
"15 mūsu pilsoņi, no kuriem lielākā daļa ir ar kustību traucējumiem, atgriezušies Ukrainas teritorijā no Krievijas un īslaicīgi okupētajām teritorijām," pauda Lubinecs.
"Turklāt vēl 45 Ukrainas pilsoņi atgriezušies dzimtenē - tās ir personas, kas atradās ārvalstnieku pagaidu aizturēšanas centros Krievijas teritorijā," norādīja Ukrainas ombuds.
Moskaļkova pauda, ka apmaiņa tika gatavota vairāk nekā sešus mēnešus.
Bija nepieciešams atrisināt ar loģistiku un transportu saistītos jautājumus, norādīja Krievijas pārstāve.
