Eiropas valstīm jābūt gatavām Krievijas uzbrukumam jau 2027. gadā, un Krievijas diktatora Vladimira Putina plānos ir Baltijas valstu okupācija, paziņojis Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) vadītājs Kirilo Budanovs.
"Saskaņā ar pamatplānu Krievijai jābūt gatavai sākt darbības 2030. gadā. Tagad plāni ir koriģēti, pārskatīti laika grafika samazināšanas virzienā līdz 2027. gadam," intervijā izdevumam "Lb.ua" sacīja Budanovs.
Budanovs piebilda, ka galvenais Krievijas agresijas virziens būs Baltijas valstis. Viņš paskaidroja, ka iemesli slēpjas krievu pasaules redzējumā, jo, lai impērija attīstītos, tai nepārtraukti nepieciešams paplašināt savu ietekmi un teritoriju, un tas, pēc Krievijas uzskata, ir vienīgais "drošais" virziens.
"Ziemeļos - tikai Ziemeļu Ledus okeāns un tālāk apkārt - Amerika. Nav variants, jo tas būs sāpīgi. Austrumos - Klusais okeāns un atkal Amerika. Tā pati atbilde. Dienvidos - Ķīna, tas vispār būs katastrofāli - sauszemes robeža, būs tādi paši apstākļi kā mums karā ar Krieviju, tikai viņiem. Vienīgais, kas paliek, ir Rietumi, kas viņu izpratnē, piedodiet par frazeoloģismu, ir "novecojuši", "slimi", "vāji" un "neizlēmīgi"," teica Budanovs.
Pēc viņa informācijas, Krievija plāno okupēt Baltijas valstis, savukārt Polija tiek apsvērta tikai triecieniem, militārai kampaņai bez sagrābšanas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu