Somijas aizsardzības industrijas uzņēmums "Patria" un Vācija ceturtdien parakstījušas divus iepirkuma līgumus daudznacionālās kopējās 6x6 bruņumašīnu sistēmas (CAVS) programmas ietvaros, informē "Patria".
Līgumu kopējā vērtība pārsniedz divus miljardus eiro, savukārt šobrīd apstiprinātais apjoms, ieskaitot potenciālos papildu pasūtījumus, sasniedz vienu miljardu eiro.
Vienošanās paredz līdz pat 876 "Patria" 6x6 bruņumašīnu iegādi četrās dažādās versijās.
To vidū būs arī bruņutransportieri ar "Patria NEMO" torņa mīnmetēju sistēmu, kā arī transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar "Kongsberg RS4" tālvadības ieroču sistēmu.
Bruņumašīnu piegādes Vācijai plānots sākt 2026. gadā. Pēc tam "Patria" īstenos tehnoloģiju pārnesi Vācijas rūpniecības partneriem — FFG, JWT un KNDS, ar kuriem sadarbības līgums tika noslēgts jau 2024. gada sākumā. Pirmie pilnībā Vācijā ražotie transportlīdzekļi paredzēti piegādei 2027. gadā, attīstot pilnvērtīgas vietējās ražošanas jaudas Bundesvēra nākotnes vajadzībām.
Vācija CAVS programmai pievienojās 2023. gadā un šobrīd jau ir nonākusi piegāžu posmā. Vācijas prasībām pielāgotie risinājumi ietver jaunus tehniskos elementus, kurus nākotnē varēs izmantot arī citas programmas dalībvalstis.
Somijas Aizsardzības spēku vadītajā CAVS programmā šobrīd piedalās septiņas valstis — Somija, Latvija, Zviedrija, Vācija, Dānija, Lielbritānija un Norvēģija.
Šīs programmas ietvaros izstrādātās 6x6 bruņumašīnas tiek izmantotas arī Ukrainā.
CAVS programmas tehnisko izstrādi vada "Patria", kurai ir vairāk nekā 40 gadu pieredze militārā transporta un integrētu aizsardzības sistēmu izstrādē. Liela daļa bruņumašīnu tiek ražota, izmantojot dalībvalstu vietējo industriju, tādējādi stiprinot piegādes ķēžu drošību visā sadarbības tīklā.
Kopumā "Patria" jau saņēmusi pasūtījumus gandrīz 2000 šādu 6x6 transportlīdzekļu ražošanai un līdz šim piegādājusi vairāk nekā 250 vienību. Programma ir atvērta arī citām Eiropas valstīm, kurām ir līdzīgas prasības attiecībā uz militāro aprīkojumu.
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu