Raidījumā “Ģimene burkā” Bindri ieradušies uz tematisko fotosesiju, kuras gaitā izdevās iemūžināt ne vien estētiski pievilcīgus kadrus, bet arī atklāti izrunāties par Esteres emocijām un pastāvošajiem aizspriedumiem par savu izskatu.
Kad pienāca Esteres kārta fotografēties, viņa atzina, ka negribētu smaidīt ar atklātiem zobiem. Šī nevēlēšanās izrietēja no kompleksiem, kurus viņa joprojām izjūt par savu ārējo izskatu.
Vaļsirdīgi runājot par savu pašsajūtu un pagātnes pieredzi, Estere dalījās bērnības atmiņās: "Kad es biju maza, es gribēju būt modele, jo man visi teica: "Tu esi gara, tev varētu piestāvēt." Kad sāka izcelt, ka mana seja ir nedaudz savādāka vai kas cits izskatās nedaudz savādāk kā lielai daļai citu cilvēku, tad es iegāju ļoti lielos kompleksos. Arī šobrīd es jūtu, ka es ne līdz galam esmu tik brīva, cik es gribētu būt, bet man vienkārši ir nepieciešams darbs ar sevi."
Pēc tam, kad fotosesija bija galā, Estere sazinājās ar savu mammu Agritu, taču uzzinātais viņu nesniedza nekādu mierinājumu. Agrita informēja, ka viņa jūtas slikti un viņai ir pakāpusies ķermeņa temperatūra. Agrita paskaidroja savu situāciju: "Man jau dakteris pieteica, ka, ja ir temperatūra, tad ir jābrauc atpakaļ uz slimnīcu, jo tā ir iekaisuma temperatūra."
Šis pavērsiens Esteri ļoti uztrauc, un viņa neslēpj savas dziļās raizes: "Mammai iet diezgan čābīgi, jo tā pašsajūta ir slikta. Tad viņa vēl tikko pateica par temperatūru – tas arī par neko labu vairs neliecina… Gribas jau, lai viņa ir atpakaļ uz savām kājām, lai viss ir kārtībā. Diemžēl es nekā nevaru palīdzēt."
Jau iepriekš vēstīts, ka Agrita Bindre nesen bija nonākusi slimnīcā, kad viņai kļuva slikti, atrodoties pie automašīnas stūres.
