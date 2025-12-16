Sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību AS "Latvijas valsts meži" (LVM) pilnveidojuši atpūtas vietu Krievkalnos, kur pirms trim gadiem ierīkota skatu platforma.
Krievkalni ir viens no visvairāk apmeklētajiem dabas apskates objektiem Dobeles novadā. Lai uzlabotu ainavisko skatu no kalna kores arī uz otru pusi, reljefa atsegšanai plānota cirsma rietumu puses nogāzē, tā padarot apskates objektu gaišāku, saulaināku un apmeklētājiem interesantāku. Rietumu virzienā skatam atklāsies apkārtnes reljefs ar dažādajiem Zemgales mežiem. Cirsma rietumu puses nogāzē iecerēta vienlaidus platībā, kam sekos meža atjaunošana, stādot selekcionētus dažādu sugu meža koku stādus. Papildus minētajiem darbiem Krievkalnu atpūtas vietā, izzāģējot egles, skatam plānots atsegt arī Spārnu ezeru, kas atrodas dažu kilometru attālumā no Krievkalniem. Pie makšķernieku un ogotāju iecienītā Spārnu ezera atrodas LVM labiekārtota atpūtas vieta ar galdu, soliem un ugunskura vietu. Šeit darbi ritēs ceļa pusē, kur pirms 50 gadiem tika sastādīts egļu mežs.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu