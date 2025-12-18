ASV Kongress apstiprinājis jauno Nacionālās aizsardzības likumu, kas paredz būtisku atbalstu Baltijas valstu drošībai un turpina finansiālo palīdzību Ukrainai. Patlaban likumā noteiktais finansiālais apjoms Baltijas drošībai ir 175 miljonu ASV dolāru, bet par to vēl tiks lemts, ziņo Latvijas Aizsardzības ministrija.
Aizsardzības ministrs Andris Sprūds norāda, ka likuma pieņemšana skaidri apliecina transatlantiskās partnerības spēku un ASV ilgtermiņa apņemšanos nodrošināt Eiropas un Baltijas valstu drošību.
Apstiprinātais finansējums būtiski veicinās reģiona militāro spēju attīstību un uzsver kolektīvās aizsardzības nozīmi Krievijas radītā apdraudējuma kontekstā.
Sprūds arī izteicis atzinību par ASV konsekvento atbalstu Ukrainai, uzsverot tā nozīmīgumu visas Eiropas drošībai.
Sagaidāms, ka ASV prezidents Donalds Tramps drīzumā izsludinās likumu.
Likums arī skaidri izceļ ASV Kongresa prioritāti saglabāt īpašas attiecības ar Eiropu un nodrošināt ASV militāro klātbūtni kontinentā. Tajā tiek atzīts Krievijas radītais drošības apdraudējums un likts uzsvars uz nepieciešamību kopā ar sabiedrotajiem turpināt mērķtiecīgus ieguldījumus kolektīvajās aizsardzības spējās.
Papildus tam likums paredz 400 miljonu ASV dolāru finansiālu palīdzību Ukrainai.
Kongresa lēmums apliecina ASV stingro politisko apņemšanos stiprināt Eiropas drošību, vienlaikus īpašu uzmanību pievēršot Baltijas valstu drošības stiprināšanai kā būtiskai transatlantiskās aizsardzības sastāvdaļai.
