19. decembrī Daugavpils reģionālās slimnīcas Bērnu nodaļā viesojās Ziemassvētku vecītis un mazie pacienti saņēma īpašu svētku pārsteigumu, kas sagādāja prieku un siltas emocijas. Tā bija daļa no Kanādas bruņoto spēku Ziemassvētku labdarības akcijas, informē slimnīca.
Šoreiz vizīte bijusi sevišķi zīmīga, jo karavīri ieradās ar svētku noskaņā rotātu automašīnu, kas bērniem sagādāja papildu pārsteigumu un slimnīcā radīja patiesu Ziemassvētku garu.
Pasākums organizēts sadarbībā ar NBS Gaisa spēkiem, Zemessardzes 3. Latgales brigādi un Kanādas bruņotajiem spēkiem, un tas ir daļa no Kanādas Ziemassvētku iniciatīvas, kuras ietvaros bērniem slimnīcās tiek dāvinātas dāvanas un uzmanība.
Šī akcija mērķēta sniegt atbalstu un svētku prieku bērniem, kuri Ziemassvētkus pavada ārstniecības iestādēs.
Slimnīca paudusi pateicību Kanādas bruņoto spēku kontingentam un Zemessardzes 3. Latgales brigādei par atsaucību, rūpēm un cilvēcību. Šāda veida iniciatīvas apliecina, ka, papildus profesionālai sadarbībai, īpaša nozīme ir arī sirdssiltām un humānām vērtībām, kas stiprina savstarpējo uzticēšanos un sniedz prieku tiem, kam tas visvairāk nepieciešams.
Kanādas bruņoto spēku labdarības akcija "Operācija Ho Ho Ho" Kanādā tiek īstenota jau 22 gadus, apliecinot ilgtspējīgu tradīciju rūpēties par bērniem un sabiedrību arī ārpus valsts robežām.
