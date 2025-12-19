Šonedēļ, 18. decembrī, Siguldā sākas Pasaules kausa posms bobslejā un skeletonā. Latvijas bobsleja izlases treneris Emīls Cipulis atzina, ka sezonas sākums nav izvērties tik labs, cik sākotnēji cerēts. Tā rezultātā, mūsu sportistiem ir jāstartē zemākā starta grupā, kas palielina ārējo apstākļu – laikapstākļu un ledus kvalitātes – ietekmi uz rezultātiem. Veiktās izmaiņas ekipāžu sastāvos ir ļāvušas pakāpeniski uzlabot sniegumu. Pēc posma Siguldā būs iespējams precīzāk izvērtēt Latvijas izlases izredzes kvalificēties Olimpiskajām spēlēm un iespējamo komandu skaitu, vēsta 360TV Ziņas.
Skeletona treneris Ivo Šteinbergs izcēla, ka olimpiskajā sezonā konkurence ir īpaši blīva un rezultātu svārstības ir daļa no sporta specifikas. Viņš arī norādīja, ka Latvijas sportistiem joprojām ir reālas iespējas uzlabot pozīcijas olimpiskās kvalifikācijas cīņā, jo līdz kvalifikācijas termiņam vēl ir vairākas sacensības, un mājas posmi Siguldā var dot būtisku impulsu punktu krāšanai.
Savukārt Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas prezidents Ansis Zeltiņš uzsvēra, ka Siguldā šonedēļ ir iespēja gan līdzjutējiem, gan medijiem klātienē redzēt spēcīgākos sportistus un Latvijas komandu gatavību olimpiskajai sezonai.
Siguldas domes priekšsēdētājs Linards Kumskis uzsvēra sacensību ekonomisko nozīmi pilsētai. Viņš norādīja, ka starptautiska līmeņa sacensības veicina tūrisma plūsmu un palīdz vietējiem uzņēmējiem, vienlaikus stiprinot Siguldas pozīcijas kā ziemas sporta infrastruktūras centram.
Cipulis arī norādīja, ka startēšana mājas trasē automātiskas priekšrocības nerada, jo trases specifika ir labi zināma arī konkurentiem. Viņš sacīja, ka sagaida abu mūsu ekipāžu iekļūšanu starp desmit labākajām komandām.
