Konkurences padome (KP) 17. decembrī veikusi procesuālās darbības divos uzņēmumos saistībā ar izmeklēšanu par iespējamu aizliegtu vienošanos atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanas nozarē, informēja padome.
Izpētes lietas ietvaros KP apmeklēja vairākus objektus, kuros darbojas divi tirgus dalībnieki, lai veiktu Konkurences likumā paredzētās pārbaudes. Padomes rīcībā esošā informācija liecina, ka
vismaz divi uzņēmumi, iespējams, savstarpēji apmainījušies ar komerciāli sensitīviem datiem, vienojušies par tirgus sadali un noteikumiem dalībai iepirkumos,
kas saistīti ar atkritumu poligonu infiltrāta attīrīšanas iekārtu tehnoloģisko nodrošināšanu un ķimikāliju piegādi.
KP uzsver, ka šāda veida horizontālas aizliegtas vienošanās jeb karteļi iepirkumos ir viens no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem. Par to uzņēmumiem var draudēt sods līdz 10% no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāks par 700 eiro, kā arī aizliegums piedalīties publiskajos iepirkumos uz trim gadiem pēc KP lēmuma stāšanās spēkā.
Procesuālo darbību mērķis ir iegūt pierādījumus un pārliecināties par iespējamo pārkāpumu uzņēmumu darbībā. KP norāda, ka
galīgus secinājumus varēs izdarīt tikai pēc izpētes pabeigšanas,
kad būs izvērtēta visa lietā savāktā informācija.
Padome neizslēdz iespēju, ka pārkāpumā varētu būt iesaistīti arī citi tirgus dalībnieki, un izmeklēšanas gaitā var tikt mainīts to personu loks, pret kuriem ierosināta lieta. Vienlaikus padome aicina uzņēmumus, kas varētu būt iesaistīti konkurences pārkāpumā, izmantot Iecietības programmu, ziņojot par iespējamo karteļa darbību, kā arī mudina sniegt jebkādu ar lietu saistītu informāciju.
Plašāku informāciju par lietas detaļām un iesaistītajiem uzņēmumiem KP pagaidām nesniedz, jo tā ir ierobežotas pieejamības informācija un tās atklāšana varētu kavēt izmeklēšanas gaitu.
