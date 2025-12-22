Lielbritānijā, šķērsojot Lamanšu, šogad ieradušies vairāk nekā 41 000 nelegālo migrantu, liecina valdības svētdien publiskotie dati.
Londona, 21. dec., LETA--PA MEDIA/DPA.
Naktī uz sestdienu un sestdien Lielbritānijā 13 laivās no Francijas ziemeļiem ieradās aptuveni 800 nelegālo migrantu. Tas ir lielākais nelegālo migrantu skaits šajā maršrutā vienas dienas laikā kopš 8. oktobra, kad Lielbritānijā laivās pāri Lamanšam ieradās 1075 cilvēki.
Tas ir arī lielākais skaits, kāds vienas dienas laikā šķērsojis Lamanšu decembra mēnesī, liecina dati, kas tiek apkopoti kopš 2018. gada.
Decembris tradicionāli ir viens no klusākajiem mēnešiem Lamanša šķērsošanai, jo zema temperatūra, slikta redzamība, mazāk dienas gaismas un vētraini laikapstākļi braucienu padara īpaši sarežģītu.
Visvairāk iebraucēju decembrī ir reģistrēts 2024. gadā, kad Lielbritānijā pēc šauruma šķērsošanas ieradās 3254 cilvēki.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu