Rīgas dome šonedēļ nolēma, ka galvaspilsētā aizliegts naktīs lietot pirotehniku.
Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošana Rīgas pašvaldības teritorijā ārpus telpām būs aizliegta no 1. jūnija līdz 31. augustam no plkst. 23 līdz 7, bet no 1. septembra līdz 31. maijam – no plkst. 22 līdz 7. Pirotehnikas lietošanas aizliegums neattieksies uz publiskiem pasākumiem, kas būs saskaņoti ar Rīgas pašvaldību, kā arī uz Jaungada dienu no pusnakts līdz plkst. 1. Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks (Nacionālā apvienība) teicis: "Rīgā beidzot ir panākts politisks atbalsts aizliegt uguņošanu un pirotehnikas lietošanu maskavas un putina jaungada atbalstam, kas katru gadu tiek plaši atzīmēts Rīgas apkaimēs. Visi, kas vēlas svinēt jaungadu pēc savas cariskās tēvzemes laika, lūdzu – austrumu robeža viņiem ir vaļā, bet Rīgai šajā jautājumā ir skaidri jāpauž sava latviskā nostāja un solidarizēšanās ar Ukrainu." Par noteikumu pārkāpumu paredzēts administratīvais sods – līdz 350 eiro fiziskām personām un līdz 1400 eiro juridiskām personām. Domes pārstāvji informē, ka Rīgas pašvaldības policija Jaungada naktī pastiprināti uzraudzīs pirotehnikas lietošanu.
