Pēc konflikta ar protestētājiem pie koncertzāles Amsterdamā, policija svētdien aizturējusi 22 cilvēkus. Tur bija paredzēta Izraēlas armijas kantora Šai Abramsona uzstāšanās.
Pret koncertu protestēja vairāki simti cilvēku. Lai noturētu demonstrantus attālumā un nodrošinātu sabiedrisko kārtību, policijai nācās iejaukties vairākkārt.
Protestētāji izmantoja dūmu sveces, policija bija spiesta pielietot stekus;
sadursmēs viens policists guva vieglus ievainojumus. Par publiskas pulcēšanās noteikumu pārkāpšanu, pirotehnikas glabāšanu un pretošanos policijai aizturētas 22 personas.
Sākotnēji Abramsonam bija paredzēts svētdienas pēcpusdienā koncertzālē "Concertgebouw" vadīt ikgadējo publisko Hanukas koncertu, taču viņa oficiālie sakari ar Izraēlas armiju izraisīja palestīniešu atbalstītāju sašutumu, tāpēc pasākums tika atcelts.
