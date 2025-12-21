Svētdien miris viens no visu laiku izcilākajiem latviešu baletdejotājiem, pedagogs un kinoaktieris Haralds Ritenbergs, liecina Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) paziņojums.
Ritenbergs LNOB baleta trupā dejoja no 1951. līdz 1977. gadam un kļuva par vienu no spilgtākajiem pēckara paaudzes romantiskā baleta ideāliem. Viņa plastisko eleganci un vīrišķīgo cēlumu novērtēja gan skatītāji, gan kolēģi, raksta LNOB.
Savā karjerā Ritenbergs atveidoja vairāk nekā 40 nozīmīgas lomas, tostarp Zigfrīdu "Gulbju ezerā", princi Albertu "Žizelē", Gireju "Bahčisarajas strūklakā" un Romeo "Romeo un Džuljetā".
Ritenberga talants izpaudās arī latviešu kino, kur viņš radīja paliekošus tēlus filmās "Šķēps un roze", "Nauris", "Vella kalpi" un "Vella kalpi vella dzirnavās".
Svarīgs bija arī Ritenberga devums horeogrāfijas pedagoģijā - viņš bija Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas pedagogs, direktors un mākslinieciskais vadītājs no 1978. līdz 2017. gadam, audzinot vairākus izcilus Latvijas baleta solistus.
"Haralda Ritenberga radošais mūžs ir neatņemama Latvijas baleta un kino vēstures sastāvdaļa. Viņš paliks atmiņā kā izcils mākslinieks un iedvesmojošs pedagogs," norāda LNOB.
Atvadīšanās no Ritenberga notiks LNOB Beletāžas zālē 29. decembrī no plkst. 12 līdz 13.
