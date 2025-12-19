Latgales vēstniecība "Gors" ir nozīmīgs latviskās un latgaliskās identitātes centrs, kam jāpaliek publiskā pārvaldībā. Šo jautājumu prezidents pārrunājis ar kultūras ministri Agnesi Lāci (P), liecina viņa ieraksts sociālās tīklošanās vietnē "Facebook".
Rēzeknes pašvaldība pēc veiktā funkciju audita izvērtē iespējas mainīt "Gora" pārvaldības modeli, lai mazinātu atkarību no pašvaldības dotācijām un palielinātu pašu ieņēmumus. Tiek analizēts gan līdzšinējais kapitālsabiedrības statuss, gan alternatīvas — iestādes vai cita pārvaldības forma.
Pašvaldība norāda, ka katru gadu koncertzālei piešķir finansējumu, vienlaikus sagaidot efektīvāku darbību un lielāku finansiālo neatkarību.
Pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs pieļāvis arī iespēju telpas iznomāt privātam pasākumu rīkotājam.
Tikmēr Latvijas Mūzikas padome uzsver, ka vēlas iesaistīties diskusijā par "Gora" nākotni, norādot — koncertzāle līdz šim piedāvājusi augstvērtīgu māksliniecisko programmu un ir stratēģiski svarīga reģionālo koncertzāļu tīkla daļa. Padome atgādina, ka "Gora" darbība tiek atbalstīta arī ar valsts budžeta līdzekļiem caur Valsts kultūrkapitāla fondu.
Kultūras ministrija savukārt skaidro, ka
"Gors" izveidots ES fondu programmā kā viens no nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālajiem kultūras centriem. Valsts tā izveidē investējusi 8,3 miljonus eiro,
nodrošinot arī turpmāku atbalstu profesionālās mākslas pieejamībai reģionā.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem koncertzāles apgrozījums 2024. gadā bijis gandrīz 892 tūkstoši eiro, bet gads noslēgts ar nelieliem zaudējumiem. Koncertzāles īpašniece ir Rēzeknes pašvaldība.
