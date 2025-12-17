Nesen Kijivā skatītāju pilnā zālē noskatījos šī gada amerikāņu aktierfilmu "Nirnberga" par fašistiskās Vācijas līderu tiesāšanu pēc Otrā pasaules kara.

Atbilstošs kinodarbs, ko skatīties šajās dienās, kad dzīvojam savās ikdienas rūpēs un nezinām, kā beigsies Ukrainas karš, ko viens otrs jau uzskata par Trešo pasaules karu. Filmu, šķiet, labi papildina plaši ne pārāk labi zināmie arhīva kadri ar baisiem skatiem no vācu koncentrācijas nometnēm. Mans labais paziņa – vēstures zinātņu kandidāts, bet tagad ukraiņu karavīrs, kurš nepilnos četros lielā kara gados pirmo reizi bija saņēmis divas nedēļas ilgu atvaļinājumu, – uzreiz pēc filmas noskatīšanās teica, ka pasaule nav izpildījusi savu pienākumu pret sevi un vēsturi. Viens no necilvēcīgajiem režīmiem, kura vadonis izšķīrās par pašnāvību, saņēma pelnītu sodu, taču otrs ne mazāk briesmīgs, iekļāvies starp kara uzvarētājiem, palicis līdz pat mūsu dienām netiesāts. Turklāt ne tikai nav saņēmis sodu, pat lepojas ar saviem noziegumiem un, kā tagad labi redzams, uz šādas augsnes piekopj tādus no jauna.

