Jaunā gada atnākšanu cilvēki sagaida, jūtoties arvien nospiestāki. Ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā tikai 36 procenti aptaujāto uzskata, ka nākotnē piedzīvos dzīves līmeņa un kvalitātes celšanos.

Tātad divas trešdaļas domā, ka vecie labie laiki bezcerīgi palikuši pagātnē un nekad vairs neatkārtosies. Mūsu valstī to apliecina kārtējais socioloģijas zinātņu doktora Kaktiņa kunga veiktais tautas noskaņojuma pētījums, kurš parāda, ka lielākā daļa balsstiesīgo pilsoņu nevēlas pildīt konstitucionālo pienākumu – nodot balsi vēlēšanās par pieteiktajiem sarakstiem, jo ir vīlušies it visos politiskajos spēkos, kuri ir nevarīgi ko darīt. Vēlētāji ir pasīvi, rauc degunu, novēršas no politiskiem procesiem, nevēlas sadarboties ne ar valdošām, ne ar ārpusvaldības koalīcijām. Reitingos vadošās partijas atbalsta niecīgs piekritēju bariņš – ap 8% sociologu aptaujāto. Kas gan tie par viedokļu līderiem un valsts darbakārtības noteicējiem. Nemainot vēlēšanu kārtību, nonāksim, ka uz balsošanas iecirkņiem tiešām dodas tikai uzstādītie deputāta kandidāti, partijnieki un viņu radagabali – kam vairāk, tie izšķirs galarezultātu.

Rīgā garīgo nosit, piemēram, izziņotais sabiedrisko pakalpojumu tarifu kāpums 2026. gadā. 

